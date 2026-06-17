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NBA／唐西奇祝賀前隊友布朗森 點湖人休賽季補強「2大目標」

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森（右）和唐西奇（左）曾一同效力獨行俠，如今布朗森率先拿下總冠軍。 路透社
布朗森（右）和唐西奇（左）曾一同效力獨行俠，如今布朗森率先拿下總冠軍。 路透社

布朗森（Jalen Brunson）本季率尼克隊睽違53年奪得總冠軍，曾在獨行俠隊與他同隊的湖人隊超級球星唐西奇（Luka Doncic）受訪時表示，自己已向布朗森獻上祝賀，並強調如果兩人能繼續同隊打球，肯定會表現非常出色。

唐西奇坦言自己並沒有看很多總冠軍賽的內容，但他仍對布朗森率尼克拿下總冠軍印象深刻，「老實說我幾乎沒看什麼比賽，但我認為他（布朗森）表現的很出色，我有傳訊息給他，相信他現在一定非常開心。」

唐西奇與布朗森從2018至2022年曾連4季一同效力獨行俠，唐西奇認為假如兩人能持續同隊打球，這個後場雙人組一定能獲得成功，「我們每一年都在進步 ，已經不是當年的自己了，如果能繼續一起打球，毫無疑問會非常出色。」

本季是唐西奇效力湖人首個完整賽季，他認為對洛杉磯這座城市而言，未贏得總冠軍就不是成功的球季，「我認為今年有些運氣不佳，尤其是受傷病影響，我相信我們原本有機會走得更遠，但最終沒能如願。」

談到湖人的休賽季補強方向時，唐西奇認為自己身邊需要大量三分射手，以及能力出色的中鋒才能發揮自己的優勢，「今年夏天非常重要，需要打造合適的奪冠陣容，這是個很關鍵的休賽季。」

2026世足賽

布朗森 尼克 湖人 唐西奇 獨行俠

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