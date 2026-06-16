NBA／小賈斯汀成尼克奪冠隱形MVP？ 布朗森曝賽前習慣：不聽不安心

紐約尼克以4比1擊敗馬刺，奪下隊史自1973年以來首座總冠軍，而率領球隊完成這項歷史壯舉的當家控衛FMVP布朗森（Jalen Brunson），除了在場上展現聯盟頂級領袖風範之外，場下一項長達多年的特殊賽前儀式，也隨著奪冠再度成為外界熱議話題。

事實上，早在2024年2月，布朗森就分享自己比賽前的固定習慣。當時他坦言，自己上場之前都一定會聽小賈斯汀（Justin Bieber）的歌曲。

「我有一個比較少人知道的習慣，就是每次上場前我都會聽小賈斯汀的歌。我每一場比賽都是這樣，在走上球場之前一定會聽。」布朗森當時表示。

這個習慣並非偶然形成，而是從他的大學時代開始延續至今。

布朗森回憶，當年效力維拉諾瓦大學（Villanova University）期間，妹妹向他推薦了小賈斯汀2015年推出的專輯《Purpose》。某次前往NCAA錦標賽球場途中，他隨機播放音樂時剛好聽到專輯中的歌曲，結果球隊順利贏球。

「那場比賽我們贏了，接著下一場又發生同樣的事情，我又聽到那首歌，然後我們又贏了。」布朗森說。

他笑著表示，當時自己開始覺得事情似乎不太尋常。「我心想，這可能有點意思。結果我們一直贏、一直贏，最後拿下全國冠軍。之後到了大三那年，我依舊保持同樣習慣，結果我們又奪冠了。」

從NCAA兩度封王，到如今帶領尼克奪得總冠軍，布朗森的「小賈斯汀幸運符」可說戰績完美。2026年季後賽期間，他依然維持這項儀式，而尼克也一路闖進總冠軍賽，最終在第五戰擊敗馬刺，替紐約終結長達53年的冠軍荒。

奪冠後隔天，布朗森接受《The View》節目訪問。主持人戈德堡（Whoopi Goldberg）特別詢問他，在總冠軍賽期間是否依然維持聽小賈斯汀歌曲的習慣。

布朗森毫不猶豫地回答：「當然。」

他進一步解釋，自己其實不是那種需要刻意激勵情緒的球員。「我是那種需要保持平穩狀態的人。我不需要在比賽前把自己情緒拉到最高點，我反而需要讓自己維持冷靜、保持平衡，而我覺得他的音樂正好能做到這件事。」

同一天稍早，布朗森與哈特（Josh Hart）、布里吉斯（Mikal Bridges）一同登上晨間節目《TODAY with Jenna & Sheinelle》。當主持人珍娜布希海格（Jenna Bush Hager）詢問三人，在決定冠軍歸屬的第五戰開打前，究竟是哪首歌最能讓他們進入比賽狀態時，布朗森的答案依舊離不開小賈斯汀。

「我會選《Swag II》專輯裡面的任何一首歌。」布朗森笑著說。後來布朗森在知名談話節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》上也再度回答了類似的問題。

就在尼克於總冠軍賽封王的同時，遠在洛杉磯的小賈斯汀一家人也關注著這場比賽結果。當尼克成功擊敗馬刺奪冠後，夫妻倆也一同慶祝這支老牌勁旅重返榮耀。

值得一提的是，小賈斯汀的妻子海莉（Hailey Baldwin）自幼在紐約成長，同樣是尼克支持者。總冠軍賽第四戰在麥迪遜廣場花園舉行時，她還親自到場觀戰，見證尼克完成29分驚天逆轉，取得系列賽聽牌優勢，為最終封王奠定重要基礎。