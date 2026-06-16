NBA／布朗率尼克奪冠洗刷質疑 布朗森有意見：別再放那首洗腦神曲了！
紐約尼克在NBA總冠軍賽以4比1擊敗馬刺，成功捧起隊史睽違53年的總冠軍金盃，這座得來不易的冠軍不僅讓整個紐約陷入瘋狂，也讓尼克成為全美體壇最受矚目的焦點。
奪冠後，球隊核心布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、總教練布朗（Mike Brown）和尼克隊友們受邀登上知名談話節目《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》，分享這段不可思議的冠軍旅程。
身為長年支持尼克的知名主持人吉米法倫（Jimmy Fallon），在節目中也難掩興奮之情，與三人一同回顧球隊從例行賽到總冠軍賽一路走來的精彩歷程。
本季奪冠過程中，布朗森與唐斯無疑是外界讚譽的焦點。布朗森以領袖身分帶領球隊前進，唐斯則在攻防兩端提供巨大貢獻，兩人成為尼克睽違半世紀再度封王的重要推手。不過在眾多掌聲背後，許多人認為總教練布朗同樣值得獲得高度肯定。
這是56歲的布朗執掌尼克兵符的第一個球季。過去幾年，他曾遭受不少批評與質疑，甚至一度被外界低估執教能力。然而他在本季成功整合陣容，帶領球隊一路過關斬將，最終完成歷史性的奪冠超級任務，也讓所有質疑聲浪徹底消失。
不過談到布朗的執教特色，布朗森卻忍不住開了一個玩笑。
接受訪問時，布朗森笑著向教練提出一項「小小要求」。「我覺得那首歌真的該被送進歷史了。」布朗森說完後，現場頓時笑成一片。
原來整個賽季期間，布朗一直把經典歌曲〈Who Let the Dogs Out〉當成球隊精神象徵。無論是在更衣室、賽前準備或重要比賽前，他都會帶領全隊一起高唱這首歌曲，藉此激勵士氣、凝聚團隊向心力，也逐漸成為尼克本季最具代表性的傳統之一。
面對愛徒的「退休歌曲」建議，布朗則在節目中分享這個習慣背後的由來。
布朗回憶表示，當年他擔任馬刺助理教練期間，曾有記者詢問他從執教一支名為「Dogs Flying Football」的7歲兒童腰旗美式足球隊學到了什麼。
布朗笑說：「我告訴他，我學到的是那段加油口號。」
他進一步透露，當時每場比賽開始前，家長與孩子們都會圍成一圈，把手疊在一起，而他總會高喊：「是誰把猛犬放出來的（Who Let the Dogs Out）？」孩子們則會熱烈回應，這也成為球隊賽前最重要的儀式。
布朗於2000年至2003年間在馬刺教練團任職，並在傳奇教頭波波維奇（Gregg Popovich）麾下學習執教之道。多年後，這段來自兒童球隊的加油文化竟意外被帶進NBA最高殿堂，甚至成為冠軍球隊的精神象徵。
事實上，在尼克奪冠後的頒獎典禮上，全隊球員還特地配合教練，一起高唱〈Who Let the Dogs Out〉，讓布朗笑得合不攏嘴。球員們用最歡樂的方式向總教練致敬，也讓這首陪伴球隊走完整個冠軍賽季的歌曲，成為尼克隊史難忘的一部分。
雖然布朗森半開玩笑地希望教練能讓這首歌功成身退，但在許多球迷眼中，這段趣事早已成為尼克奪冠故事中不可或缺的經典篇章。畢竟，正是布朗「放出來的這群猛犬」，最終在總冠軍賽舞台上撕裂所有對手，替紐約帶回苦等53年的榮耀冠軍。
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