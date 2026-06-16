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NBA／若詹姆斯離開湖人要加入哪隊？西蒙斯：用命賭會押勇士
41歲球星詹姆斯（LeBron James）成為自由球員，下季動向備受關注。美國體育名嘴西蒙斯（Bill Simmons）直言勇士隊真的很有機會得到詹姆斯。
包含勇士隨隊記者波爾（Monte Poole）在內，有些人對詹姆斯是否會轉隊抱持保留態度，波爾日前引述消息人士報導，雙方對潛在的合作都存在好奇心。
西蒙斯在Podcast節目上談到詹姆斯的動向，「詹姆斯接下來會怎麼發展，真的很有意思。這件事真的很有趣，因為勇士現在真的有機會了，而且是認真的。老實說，如果要我押一條命賭他會去哪隊，我覺得我會押勇士，我認為那會是我的選擇。」
自2024年巴黎奧運起，就有許多球迷希望當代兩大巨星詹姆斯和柯瑞（Stephen Curry），能在NBA賽場並肩作戰。不過勇士團隊薪資聯盟最高，要爭取詹姆斯加盟難度非常高。
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