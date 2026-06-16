NBA／尼克季後賽淨勝分高達+283 超越2017「宇宙勇」紀錄

紐約尼克在今天總冠軍賽5場比賽中都曾面臨兩位數落後劣勢，最終他們在其中4場比賽完成逆轉秀，以4勝1敗擊退年輕馬刺，睽違53年再度奪冠，也是隊史第3座總冠軍。這支尼克不只完成紐約球迷等待半世紀的夢想，更在這趟季後賽旅程中寫下多項歷史紀錄，讓他們的冠軍含金量更加驚人。

根據數據統計，尼克本季季後賽累積淨勝分高達+283分，刷新NBA史上單季季後賽最高淨勝分紀錄。原本高居榜首的是2016-17賽季由柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）領軍的「宇宙勇」，當年他們季後賽取得16勝1敗的壓倒性成績，淨勝分達到+230分；尼克本季不僅超越這項紀錄，還足足多出53分，展現出更加驚人的統治力。

在尼克和勇士之下的淨勝分紀錄還包括2013-14賽季馬刺的+214分、2017-18賽季勇士的+210分，以及1986-87賽季湖人的+205分。

尼克在今年季後賽初期度過對戰老鷹1勝2敗後，彷彿打通任督二脈，瘋狂殺出一波13連勝，超越1999年的冠軍馬刺，寫下史上單季季後賽第2長連勝紀錄，僅次於2017年勇士所創下的15連勝。

更驚人的是，尼克這趟季後賽之旅在客場的強勢程度還壓過主場作戰。自亞特蘭大作客的第4戰開始，直到攻陷馬刺主場封王，本季他們季後賽客場豪取9連勝，打破2001年由歐尼爾（Shaquille O'Neal）與布萊恩（Kobe Bryant）領軍的湖人所保持的單季季後賽客場最長連勝紀錄。

此外，尼克單一季後賽客場累積9勝之多，也追平1994-95年賽季休士頓火箭保持的聯盟紀錄。值得注意的是，當年火箭僅名列西區第6種子，從首輪開始就是一路以下克上。

尼克相隔53年奪冠也創下史上兩次奪冠間隔最長紀錄，他們上一次封王已經是1973年；原先紀錄是由密爾瓦基公鹿保持所持。公鹿首冠是在1971年，之後直到2021年才再次封王，兩冠之間相隔50年。

尼克本季不只在NBA總冠軍賽封王，先前也已拿下NBA盃冠軍，進入季後賽後又以驚人連勝與高淨勝分橫掃多項紀錄。從NBA盃到總冠軍，從13連勝到客場9連勝，再到史上最高季後賽淨勝分，這支尼克用一整季的強勢表現，把冠軍之路打成一段足以載入史冊的旅程。