WNBA／女武神亞洲之夜 台裔小將表演視陳紫柔為榜樣

美國女子職籃（WNBA）金州女武神隊今天舉辦亞洲之夜，舊金山灣區青少年籃球俱樂部台裔小將吳敏儀與隊友於賽前表演。她受訪表示視台裔後衛陳紫柔為榜樣，因為陳紫柔同樣具有台灣背景，個子不高卻能把握表現機會，讓她深受鼓舞。

WNBA金州女武神隊（Valkyries）今晚在舊金山大通中心（Chase Center）舉辦亞洲傳統之夜（AsianHeritage Night），這支隊伍自2025年展開隊史首個球季，並在創隊首季成為聯盟史上第一支打進季後賽的擴編球隊，成軍以來話題不斷。

隊中台裔後衛陳紫柔（Kaitlyn Chen）在舊金山灣區具有高度辨識度，持續獲得穩定出賽機會。

金州女武神今晚以78比58擊敗同州對手洛杉磯火花（Los Angeles Sparks），拿下本季第一次3連勝。陳紫柔替補出賽10分05秒，攻下6分，外加3籃板、1助攻、1抄截，展現效率。

適逢亞洲傳統之夜，球隊與亞裔社群合作，邀請聖荷西Ninja青少年籃球俱樂部於賽前登場進行表演賽，展現亞裔籃球小將活力。14歲的台裔小球員吳敏儀（Audrey Wu）代表俱樂部受訪，她告訴中央社自己非常熱愛籃球，儘管身高是一大挑戰，仍希望未來能朝職籃道路發展。

「我是一名個子不高的後衛，所以面對比我高的球員時，要突破、防守，或是在她們面前出手都比較困難。」吳敏儀說，自己視陳紫柔為榜樣，「她同樣有台灣背景，我很佩服她的態度和拚勁；即使身高不像其他球員那麼有優勢，還是能找到自己的方式，創造並把握出手機會」。

吳敏儀表示，「她（陳紫柔）讓我覺得深受鼓舞...我必須更努力去找到自己的優勢，用速度、技巧和判斷力來彌補身高上的差距」。

除了Ninja青少年籃球俱樂部參與賽前活動，今晚的美國國歌演唱與中場武術表演，也由亞裔青少年主要擔綱演出；部分武術表演者來自不同族裔，展現灣區多元文化共同參與的特色。

吳敏儀說，金州女武神舉辦亞洲傳統之夜是件很有意義的事，這不只代表亞裔美國人的文化背景，也象徵著許多前輩和家人的努力，讓年輕一代能有機會站上球場，追求自己熱愛的籃球。

金州女武神今晚比賽吸引1萬8064名觀眾進場，寫下例行賽連續第30場滿場紀錄。