NBA／馬刺球員直接離場遭轟沒風度 勇士格林感嘆：太年輕

馬刺隊在NBA總決賽以1：4輸給尼克隊。G5賽後，幾乎所有馬刺球員都直接走回休息室，沒和尼克球員致意，引發外界抨擊沒風度，勇士老將格林（Draymond Green）也對馬刺球員的行為不以為然。

正常情況兩隊球員賽後會寒暄幾句表達尊重，但根據轉播畫面，只有馬刺教練團和中鋒柯內特（Luke Kornet）留在場上向尼克球員們致意，馬刺球員因此受到輿論抨擊。

格林在自家節目分享看法，「你們都不過來跟布朗森（Jalen Brunson）握手？沒問題，布朗森第一時間做了什麼？他直接走向馬刺總教練強森（Mitch Johnson），非常尊重。我本希望馬刺球員能留在場上，和尼克球員握手，他們直接走掉了，這讓人失望。」

「之所以讓人失望，是因為當你和一支球隊正面對決、拳拳到肉，最後對方贏你，那些未來會成為冠軍的人，會看著對方的眼睛說『尊重』。然後再回休息室，這才是那些會成為冠軍的人該做的事，看著擊敗你的人。」

馬刺主力球員溫班亞瑪（Victor Wembanyama）、卡瑟爾（Stephon Castle）和哈波（Dylan Harper）都還在新秀合約內，格林認為馬刺球員沒風度的行為，可能是因為太年輕，「看他們直接走出球場，真的讓人沮喪，我會把這歸咎於年輕。我會把這歸咎於缺少一個領袖告訴他們，『嘿，這才是你們該做的，不是直接走掉。』」