NBA／阿努諾比奪冠為球鞋品牌寫下里程碑 將打造專屬簽名戰靴

紐約尼克能夠睽違53年奪下總冠軍，阿努諾比（OG Anunoby）堪稱是這段旅程最不可或缺的核心戰將之一，如今不只在球場上收穫榮耀，他也將迎來個人商業生涯的重要里程碑。

根據《Sole Retriever》報導，這位尼克明星前鋒已獲得知名球鞋品牌「Skechers」青睞，正著手為他打造個人專屬簽名球鞋，最快有望於2027年正式問世。

消息曝光後引起球鞋界與NBA球迷高度關注。「Skechers」總裁格林伯格（Michael Greenberg）在聲明中證實，品牌確實已經啟動阿努諾比專屬球鞋的開發計畫。阿努諾比也將成為「Skechers」旗下第2位擁有個人簽名鞋的NBA球星，加入76人當家中鋒安比德（Joel Embiid）的行列。

格林伯格表示：「Skechers Basketball進軍NBA賽場已經來到第3個賽季，我們旗下擁有多位聯盟球員，其中就包括超級球星阿努諾比。OG不僅展現了Skechers Performance的精神，更完美體現整個Skechers作為『舒適科技公司』的核心理念。」

他進一步透露：「目前還太早，無法公開更多具體細節，但我們確實正在打造一雙屬於他的簽名鞋。任何想像OG一樣在球場上發揮影響力的球員，都知道舒適與性能缺一不可。」

這項消息對阿努諾比而言無疑是對其冠軍賽季的最佳肯定。事實上，「Skechers」在尼克封王後便曾特別慶祝阿努諾比的歷史性成就，因為他成為NBA史上首位穿著「Skechers」球鞋贏得總冠軍的球員，寫下該品牌在籃球市場發展的重要里程碑。

阿努諾比成為史上首位穿著「Skechers」球鞋贏得總冠軍的球員。 美聯社

回顧尼克本季季後賽征途，阿努諾比堪稱球隊最全面的攻防武器。身為球隊的「瑞士刀型」球員，他幾乎能勝任場上所有任務，不論是防守對方頭號得分手、外線投射、快攻推進或關鍵時刻得分，都展現極高價值。

在17場季後賽中，阿努諾比場均繳出20.1分、6.3籃板、1.6助攻與1.5抄截，投籃命中率高達56.1%，三分球命中率更來到驚人的48.9%。尤其到了總冠軍賽舞台，他的表現再度提升，系列賽場均攻下21.2分、4.8籃板與1.4抄截，成為尼克能夠一路壓制聖安東尼奧馬刺的重要關鍵。

總冠軍賽第4戰更成為阿努諾比生涯代表作。當時尼克從落後29分劣勢下狂追猛趕，比賽最後讀秒時刻，阿努諾比在禁區內高高躍起完成致勝補籃，這一球幾乎把馬刺打進深淵，也讓尼克得以3比1聽牌，牢牢掌控系列賽優勢。

最終，尼克在總冠軍賽完成史上最偉大的逆轉之一，並以4勝1敗擊敗馬刺，成功捧起隊史睽違已久的總冠軍金盃，而第2度奪冠的阿努諾比無疑是這段冠軍旅程中的關鍵英雄之一。