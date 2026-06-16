NBA／福克斯、哈波不見得要二選一 馬刺將持續推進三後衛體系

總冠軍賽期間的低迷表現讓福克斯（De'Aaron Fox）成為「千夫所指」，特別是他4年2.29億美元的合約即將開始，加上新秀後衛哈波（Dylan Harper）的超成熟攻守特質，更讓許多馬刺球迷將福克斯視為未來負資產，爭冠失利後紛紛表達趕快把他交易的聲浪。

不過就算備受質疑，但根據聯盟消息人士透露，馬刺高層目前還沒有意願要盡速處理福克斯，仍是持續會以福克斯、哈波和卡瑟爾（Stephon Castle）組成的後場三人搭檔作為發展藍圖。

知名記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）日前在節目中談到福克斯的情況時表示，外界對於馬刺是否可能處理福克斯的合約確實有不少討論，但球團內部的態度相當明確。

「我知道很多人都對馬刺是否會針對福克斯做出什麼決定感到好奇，但目前他們依然把福克斯視為球隊的招牌控球後衛。」溫德霍斯特表示，「而且我認為這樣的立場短時間內不會改變。」

福克斯是在2025年交易截止日前透過交易加盟聖城，當時球隊希望為年輕核心溫班亞瑪（Victor Wembanyama）尋找一名具備明星等級實力的後場搭檔。隨後，馬刺在2025年選秀樂透中意外抽中榜眼籤，選進備受看好的後衛大物哈波，一時間讓球隊後場戰力變得相當充裕，成為今年賽季能夠一路闖進總冠軍賽的基礎關鍵。

即便手上握有哈波和卡瑟爾兩位潛力超巨大的一二年級後衛，馬刺仍展現對福克斯的高度信任，在2025年夏天與他完成一紙4年總值2.29億美元的頂薪延長合約。福克斯經紀人是知名的保羅（Rich Paul），他的合約將一路延續至2030年，顯示球團早已將他納入長期計畫之中。

雖然哈波在新秀球季展現出驚人的天賦與明星潛力，不少球探甚至認為他有機會成長為聯盟頂級後衛之一，但馬刺目前並未急於改變球隊架構。

由於哈波、卡瑟爾和溫班亞瑪都還處於新秀合約期間，且相關薪資將至少維持到2027-28賽季，因此球隊在薪資空間上顯然還沒有太多壓力，也不需要特別為了財務考量而提前處理福克斯的合約。

「哈波的未來非常光明，但球隊並不認為一定要讓他與福克斯二選一。」消息人士指出，「馬刺相信他們可以共存，並且利用不同類型的後衛搭配，創造更多戰術變化。」

不過，哈波下個賽季的角色仍是外界關注焦點。這位天賦洋溢的新秀首季多半以替補身份出賽，但隨著表現大幅進步，儼然已經展現擔當先發的魄力，他是否會在第2個賽季進入先發陣容，甚至獲得更核心的球權，有待教練團進一步評估。

以目前情勢來看，哈波的崛起確實讓馬刺未來的後場配置出現更多討論空間，但至少在現階段，球團並沒有動搖對福克斯的信任。另一方面，以溫班亞瑪、卡瑟爾和哈波為核心的新世代陣容，已經成為馬刺未來爭冠拼圖，福克斯的定位勢必也會牽動整個球隊布局，在馬刺仍有足夠空間進一步強化陣容的同時，後續的調整變化自然也備受外界矚目。