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NBA／薩爾右腳骨折動刀仍有望趕上開季 狀元熱門傳只接受巫師會面

聯合新聞網／ 綜合外電報導
薩爾接受手術治療。 路透社
薩爾接受手術治療。 路透社

巫師在休賽季階段傳出傷病消息。球團正式宣布，陣中年輕主力中鋒薩爾（Alex Sarr）因右腳骨折接受修復手術，不過醫療團隊預估他的復原進度良好，仍有望在新賽季開幕戰前完全康復。

根據球團說明，身高7呎的薩爾是在上週一次訓練中，於對抗過程發生碰撞後受傷。經進一步檢查後確認右腳骨折，隨即安排手術治療。

2024年選秀會以榜眼身份加盟的薩爾，如今即將迎來職業生涯第3個賽季。過去3年，巫師每個賽季都吞下至少64敗，球隊持續進行大規模重建，而管理層原本期待以薩爾為核心之一，在新賽季正式向季後賽席位發起挑戰。

儘管上季受到傷病困擾，薩爾仍展現出令人期待的天賦與成長潛力。這位21歲法國長人僅出賽48場，但場均仍能繳出16.3分、7.4籃板及2.0阻攻的成績，攻守兩端皆展現未來明星中鋒的架勢。

為了加速年輕陣容成長，巫師上季陸續完成震撼交易，引進明星控衛楊恩（Trae Young）以及明星長人戴維斯（Anthony Davis），希望透過兩位全明星級球員的經驗與影響力，協助薩爾以及喬治（Kyshawn George）、強森（Tre Johnson）、卡林頓（Bub Carrington）、萊里（Will Riley）等年輕球員快速成長。

球隊內部普遍認為，楊恩出色的組織能力與傳球視野，將能創造更多輕鬆得分機會，而戴維斯在攻守兩端的統治力與防守經驗，更有助於薩爾進一步提升比賽閱讀能力與禁區威懾力。

在薩爾養傷之際，巫師另一項重大任務則是即將到來的NBA選秀會。握有狀元籤的華盛頓，目前已成為全聯盟矚目的焦點。

彼得森(右)是今年選秀狀元熱門人選。 路透社
彼得森(右)是今年選秀狀元熱門人選。 路透社

根據消息人士透露，被視為本屆狀元熱門的彼得森（Darryn Peterson）近日已完成巫師隊訪問，而且不打算再接受其他球隊邀請面談。這項決定也引起樂透區各隊高度關注，不少球團認為彼得森似乎已將華盛頓列為首選落腳處。不過就算彼得森沒有要和榜眼籤的爵士會面，但外界評估這也不會影響球隊挑選他的意願。

身高6呎5吋的彼得森則在堪薩斯大學創下大一新生場均20.2分的隊史紀錄。然而他因傷缺席11場比賽，這也是自2011年厄文（Kyrie Irving）在杜克大學僅出賽11場後，狀元熱門新秀中最嚴重的出賽缺席紀錄之一。

彼得森今年5月接受專訪時曾透露，自己賽季期間長期受到嚴重抽筋問題困擾。經過球季結束後的醫學檢查，醫師認為問題可能與長時間攝取高劑量肌酸（Creatine）補充品加上他的體質有關。

即便有這些插曲，多數球探仍將彼得森列為狀元等級天才。巫師管理層目前仍持續評估彼得森與迪班薩（AJ Dybantsa）兩名頂尖新秀，最終選擇預料將深刻影響球隊未來數年的發展方向。

巫師上季戰績僅17勝65敗，但在5月的選秀樂透抽籤中幸運贏得狀元籤。這也是球隊近年重建過程中最重要的一次機會。自2017-18賽季以來，華盛頓便未曾贏得任何一輪季後賽系列賽。

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