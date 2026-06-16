NBA／緊急代理拓荒者打出黑馬成績 史普利特獲聘公牛新任主帥

芝加哥公牛正式完成新任總教練人選布局。根據消息透露，公牛已經與波特蘭拓荒者代理主帥史普利特（Tiago Splitter）達成協議，將由他接替唐納文（Billy Donovan），成為球隊新任總教練。

現年41歲的史普利特在上季臨危受命接掌拓荒者兵符，面對球隊因總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）聯邦指控案件所帶來的動盪局勢，他仍成功率隊打出42勝40敗戰績，以西區第7種子身分挺進季後賽，成為聯盟最受矚目的黑馬教練之一。

在史普利特的帶領下，拓荒者展現出令人驚艷的競爭力。他不僅成為自2001-02賽季齊克斯（Maurice Cheeks）以來，首位在執教拓荒者首個賽季就繳出勝率超過5成成績的總教練，更是自1997-98年賽季鄧利維（Mike Dunleavy）後，首位執教拓荒者首季便帶領球隊季後賽奪勝的教頭。

尤其是在賽季後段，拓荒者防守端表現大幅提升。在最後51場例行賽中，球隊防守效率高居聯盟前10，並繳出30勝21敗的佳績。同時，拓荒者上季場均二次進攻得分更高居全NBA第一，展現史普利特強調拚搶與團隊紀律的執教特色。

除了戰績表現獲得肯定，史普利特也成功贏得球員信任。消息指出，他深受更衣室支持，其中最具代表性的案例就是前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）。阿夫迪亞在史普利特執教下迎來生涯突破，不僅打出生涯最佳表現，更首度入選明星賽。

據了解，公牛管理層在上週於芝加哥進行最終面試，包括籃球事務執行副總裁葛拉罕（Bryson Graham）及其團隊，共與4位決選人選進行會談，分別為史普利特、灰狼助理教練諾里（Micah Nori）、老鷹助理教練施密特（Ryan Schmidt）以及公牛助理教練小安索（Wes Unseld Jr.）。

公牛此次選帥歷時數週，面試名單超過10人。最終球團一致認為，史普利特不僅具備優秀的球員培養能力，也與球團未來發展方向高度契合，加上其領導能力與豐富的執教經驗，成為最佳人選。

來自巴西的史普利特是在2007年選秀會首輪第28順位被馬刺選中。先後效力過馬刺、老鷹及76人，2014年隨馬刺奪得總冠軍。

退休後，史普利特於2018年加入布魯克林籃網，擔任球探及球員發展部門成員，正式展開教練生涯。2023-24賽季，他在尤多卡（Ime Udoka）麾下擔任火箭助理教練；2024-25賽季則前往歐洲執教巴黎籃球俱樂部，參與歐洲聯賽征戰。隨後重返NBA，加入拓荒者教練團擔任首席助理教練，並在賽季中接掌總教練職務，一舉打響名號。

如今隨著史普利特正式轉戰芝加哥，拓荒者也將再度展開新任總教練遴選工作。據消息人士透露，目前仍留在最終候選名單中的包括灰狼助理教練諾里以及塞爾蒂克助理教練拉許布魯克（Tyler Lashbrook），兩人預計將於近期與球隊老闆團隊進行最終面談，爭取成為波特蘭下一任總教練。

對於即將展開的新挑戰，史普利特在與球團會面時曾強調：「建立球隊文化與幫助球員成長永遠是最重要的事。我希望打造一支能夠持續競爭、並讓球迷感到驕傲的球隊。」