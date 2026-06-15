NBA／布朗森G5奪冠戰靴！ Kobe 6自由女神配色鞋款價格飆升中

昨日，尼克在NBA總冠軍賽中以4：1擊敗馬刺，時隔53年再次奪得總冠軍，對於這支堪稱體育史上最「瘋狂」的球隊來說，長達53年的冠軍荒終於結束，球星布朗森（Jalen Brunson）也加冕為紐約新王，在G5奪冠賽後，他在此役著用的Nike Kobe 6代「自由女神」戰靴價格迅速飆升，在二級市場上最高金額已達1400美元（約新台幣4.4萬元）。

雖然布朗森是Nike旗下的簽約球員，與其他簽約球星不同的是，他並沒有要求公司為自己量身打造專屬戰靴，雖然他完全可以這麼做，然而他選擇成為Kobe系列的代言人。布朗森只提出，希望Nike可以讓他在賽季中著用各種專屬配色的Kobe系列。

Nike Kobe 6「自由女神」配色鞋款細節。 路透社

布朗森許多Kobe配色都曾公開發售，例如廣受歡迎的Kobe 3亮橘配色和最新發售的Kobe 3「警告標籤」配色。而在這次的總冠軍賽最後一戰中，「紐約之王」布朗森挑選了最能代表尼克隊的Kobe 6「自由女神」配色。

這雙Nike Kobe 6「自由女神」為致敬紐約市標誌性地標的特別配色，這款球鞋採用搶眼的薄荷綠鞋面打底，靈感源自自由女神像標誌性的銅氧化澤，並結合金屬銅色細節點綴Logo和鞋後跟處，完美融入這座城市的經典文化。

這款「自由女神」配色的Kobe 6最初的發售價為200美元（約新台幣6300元），在尼克奪冠後，這雙鞋的價格呈現「三級跳」增長，在Nike的網路商城和紐約多家實體店鋪銷售一空。目前，在球鞋二級市場上，Kobe 6「自由女神」的平均轉售價格已來到約750美元（約新台幣2.3萬元），最高價格甚至來到1400美元。