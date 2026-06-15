NBA／尼克隔27年完成甜蜜復仇 昔當家中鋒尤英：這一刻等很久

紐約尼克睽違53年的任務辦到了！昨日舉行的NBA總冠軍賽第5戰，尼克以94：90逆轉馬刺，勇奪今年總冠軍。這場勝利不僅對於尼克現役球員來說意義非凡，對於1999年尼克參與總冠軍賽班底、傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）來說更是如此，因為當年他未能完成的夢想，如今終於實現。

尤英曾在1999年率領尼克打進總冠軍賽，不幸的是，他們碰上當時由兩名傳奇內線「海軍上將」羅賓森（David Robinson）和鄧肯（Tim Duncan）所領銜的馬刺隊，最終雙方大戰5場，馬刺以4：1擊敗尼克，捧回該年的總冠軍金盃。尼克失利的主要原因是，尤英因傷缺席了該年的總冠軍賽，他在東區冠軍戰第2場遭遇嚴重傷勢後，儘管尼克仍強勢挺進總冠軍賽，但最後氣力放盡敗給黑衫軍。

時隔27年後來到2026年，尼克與馬刺再度迎來交手機會，而大蘋果軍團靠著經驗優勢以及關鍵球星發揮，最終成功以4：1完成復仇，由尼克拿下今年的總冠軍。

昨日奪冠後，有感而發的尤英發表了激動人心的談話，他說：「是的，這一刻我們等了很久。上次我們來到這裡是1999年，當時我淚流滿面。今天，我喜極而泣。夢想成真了，我們一直有這個目標，作為球員，作為球隊的一份子，我們都夢想著能走到這一步，贏得總冠軍，現在我們終於實現了。」

他繼續說道：「上次我們來這裡的時候，羅賓森和鄧肯正在和我們交手，但今晚是我們的勝利。」