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NBA／總冠軍賽歷史前6大逆轉佔了一半「逆襲之王」尼克寫紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
紐約尼克勇奪2026年NBA總冠軍。 美聯社
紐約尼克勇奪2026年NBA總冠軍。 美聯社

尼克昨日在總冠軍賽G5以94：90再度翻盤馬刺，最終4：1完成封王。賽後據統計，他們在總冠軍系列賽5場比賽中的3場完成大比分逆襲，這支屢屢創造逆轉驚奇的隊伍，也成功被寫入NBA總冠軍賽史冊中。

根據體育記者薛爾曼（Rodger Sherman）的報導內容，在與馬刺的總冠軍系列賽中，尼克隊寫下NBA總冠軍賽歷史上排名第1、第4和第6的大逆轉。

眾所周知，尼克第4戰在麥迪遜廣場花園克服落後達29分的劣勢，在第四節他們將比分逼近到個位數差距，隨後終場前1.2秒，尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby）的絕殺補籃得手，幫助尼克1分逆轉馬刺，成功讓系列賽取得3：1聽牌優勢。與此同時，這場比賽也是NBA總冠軍賽史上最大分差逆轉的一場比賽。

在昨天舉行的第5場比賽中，尼克隊從落後16分的情況下逆轉取勝，勇奪冠軍，這是NBA總冠軍賽史上排第4位的大逆轉。至於總冠軍賽歷史第6大逆轉則是在首戰達成，當時尼克從落後14分的情況下奮起直追，以105：95搶下今年總冠軍賽的開門紅。

除此之外，尼克隊成為自1971年NBA總冠軍賽以來，首支在總冠軍系列賽中每場比賽都落後至少10分以上，最終卻贏得總冠軍的球隊。

2026世足賽

NBA季後賽 尼克 馬刺

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