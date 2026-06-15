世足賽／裁判比出疑似白人至上手勢 引發強烈譴責已被FIFA調查

德國隊今天在世界盃足球賽E組首戰以7：1大勝古拉索，澳洲裁判伊文斯（Shaun Evans）比出疑似「白人至上」的手勢，引發外界強烈譴責，國際足球總會（FIFA）已經展開調查。

伊文斯在這場比賽擔任VAR（影像輔助）助理裁判，他在賽前介紹時，被電視鏡頭捕捉到用右手比出倒置的OK手勢，這可能被解讀為與白人至上主義相關的符號；這個手勢通常表示「好」，但倒置於腰部以下受到嚴格審查，近年被用來象徵「白人至上」，拇指和食指拼出P（Power），另3指伸直代表W（White）。

美國媒體「The Athletic」引用反歧視組織的說法，為什麼VAR助理裁判會在如此重要的比賽中，在鏡頭正對著他時比出這個動作？這只能說明他是故意傳遞極右派新納粹的標誌；在接下來兩場比賽中，電視轉播人員已經不再向觀眾介紹VAR小組，顯然這位裁判不應再參與本屆世界杯任何工作。

FIFA發言人證實已經獲悉此事，也開始調查，但拒絕進一步評論。