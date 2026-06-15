NBA／尼克奪冠獎金分紅公開 等同每人進帳「10張台積電」

尼克在總冠軍賽以5戰擊敗馬刺，拿下隊史睽違53年的總冠軍，球員除了收穫冠軍戒指與榮耀，也將獲得一筆可觀的季後賽獎金。

根據《Sportico》記者巴登豪森（Kurt Badenhausen）報導，每名尼克球員預計可因奪冠多領約77萬美元獎金（約台幣2430萬），若以台積電今天收盤價2375元來看，等同於每人差不多可以進帳10張「2330」。

依照NBA季後賽獎金分配，尼克因贏得總冠軍賽可獲得907.8萬美元團隊獎金，這筆金額將分配給陣中球員。估算下來，每名球員大約可分到77萬美元，對部分低薪球員來說，這筆獎金堪稱世「天降甘霖」。

以本季從馬刺轉戰尼克的索漢（Jeremy Sochan）為例，他目前與尼克簽下的合約薪資僅80.6萬美元，這筆77萬美元冠軍獎金幾乎等於他的尼克薪水。不過，若以整季收入來看，索漢先前在遭馬刺釋出前，已經從原先合約中領到超過700萬美元，因此這筆獎金差不多是他在尼克的薪資，而非整個賽季的收入。

除了索漢之外，迪亞瓦拉（Mohamed Diawara）與替補後衛艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）也將因這筆冠軍分紅獲得明顯收入提升。迪亞瓦拉本季薪資約130萬美元，艾爾瓦拉多約170萬美元，77萬美元獎金對兩人而言都是相當可觀的額外收入。

尼克本季除了奪冠獎金外，還會因例行賽以東區第3種子作收，額外獲得47.1萬美元獎金；此外，球隊一路通過首輪、第二輪與分區冠軍賽，也都會累積相應的季後賽獎金。部分球員若合約中另有個人激勵條款，也可能在NBA官方季後賽獎金池之外，再獲得額外收入。

馬刺雖然在總冠軍賽落敗，但作為亞軍仍可獲得392.1萬美元獎金，這還不包括他們先前在季後賽各輪晉級所累積的獎金。馬刺也會因例行賽成績獲得62.8萬美元。

聯盟本季季後賽總獎金池達到3574萬美元，分配方式依各隊例行賽排名與季後賽成績而定。

對尼克而言，這筆獎金雖然無法與頂薪球員合約相比，但對板凳與低薪球員來說，卻是冠軍榮耀之外相當實際的回報。尼克完成等待半世紀的封王之旅，也讓陣中多名角色球員在財務上同步收穫一筆豐厚獎勵。