NBA／去健身房舉鐵吧！ 歐尼爾總冠軍賽後對溫班亞瑪提建言

馬刺的奪冠之路在昨日宣告終結，第5戰他們再度被尼克逆轉輸球，最終總比分1：4無緣今年的冠軍金盃。兩名前NBA中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）、海伍德（Brendan Haywood）昨日賽後分別給予馬刺當家中鋒溫班亞瑪（Victor Wembanyama）一些實質性建議。

歐尼爾在《Inside the NBA》節目中開門見山地表達，溫班亞瑪必須加強力量和對抗，「儘管他很優秀，但他需要變得更強壯。因為當你成為一名統治級的大個子球員時，對手會採取強硬的防守策略，而他很多時候都無法應對，我不知道他今年夏天會做什麼，但他絕對需要去健身房進行力量訓練，讓自己變得更強壯。」

海伍德也提出類似觀點，特別是在低位方面，他解釋：「你需要練背身單打的技巧，才能發揮你7呎5吋（約身高226公分）的身高優勢，即使你投進了跳投、後撤步跳投或後仰跳投，對方也不會在意，因為你不會讓他們陷入犯規麻煩。你不會在禁區內，也不會透過灌籃來打擊他們的士氣。 」

「Wemby（溫班亞瑪）能投進中距離投籃是因為他有天賦，但他現在還不是個中距離得分手。羅賓森（David Robinson）以前那些面框投籃全都要學，跳勾、跑動勾也都要學。身高7呎5吋的球員就得打出7呎5吋的水平。」海伍德補充。

年僅22歲的溫班亞瑪，未來仍大有可期，與前幾個賽季相比，本賽季他展現出了更強的籃下統治力，場均出手11.4次兩分球。不過，身為一名禁區長人，溫班亞瑪兩分球命中率只有53.4%，這點仍然有進步空間。