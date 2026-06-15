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NBA／24日選秀會為「D-Day」？ 曝安戴托昆波交易市場仍未成形

聯合新聞網／ 綜合外電報導
安戴托昆波。 美聯社
安戴托昆波。 美聯社

密爾瓦基公鹿球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易市場至今仍未真正成形，根據聯盟消息人士透露，多支競爭球隊認為，公鹿在2月交易截止日前處理交易談判的方式，是目前市場進展緩慢的主要原因之一。

在2月交易截止日前，公鹿總管霍斯特（Jon Horst）曾向願意提出報價的球隊開放討論，讓各隊都能針對這位2屆MVP提出交易方案。隨著截止日逼近，公鹿一度釋出訊號，似乎真的願意交易這位隊史最具成就的球星。不過，安戴托昆波最終仍留在公鹿，也讓其他球隊開始懷疑，密爾瓦基當時究竟是否真心想完成交易。

如今有多支球隊認為，公鹿當時更像是在進行市場調查，目的可能是提前掌握各隊願意拿出什麼籌碼，為夏天正式談判做準備，而不是認真想在2月就送走安戴托昆波。因此，一些球團管理層現在要求公鹿提出更明確的交易條件，也就是直接說清楚他們願意接受什麼樣的籌碼，而不是讓談判長時間來回試探。

對各隊來說，這種不確定性帶來不小風險。若球隊在談判過程中把重要球員名字放上檯面，最後交易卻沒有完成，很可能影響球員與球團之間的信任關係。邁阿密熱火後衛赫洛（Tyler Herro）先前因被捲入交易傳聞，一度在社群平台取消追蹤熱火，就被視為球隊在談判中必須小心避免的更衣室風險。

公鹿共同老闆哈斯蘭（Jimmy Haslam）已把6月24日NBA選秀會設定為解決此事的目標時間點。隨著選秀會逼近，其他球隊是否會更認真投入談判，將成為這個休賽季最受矚目的關鍵問題之一。

目前公鹿已釋出訊號，若真的交易安戴托昆波，他們預期將取得更多選秀權作為回報，而球團評估各隊報價時，將特別重視可交易的首輪選秀權數量與品質。

安戴托昆波仍是聯盟最具影響力的球星之一，若他最終離開密爾瓦基，勢必牽動整個NBA爭冠版圖。不過在公鹿尚未提出明確底線前，各隊仍不願輕易把核心球員捲入談判，這也讓這筆可能改變聯盟格局的重磅交易，目前仍停留在觀望與試探階段。

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