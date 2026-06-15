NBA／老布朗森評尼克隊史GOAT 沒選兒子反倒挑傳奇中鋒尤英

昨日尼克在第5戰成功扳倒馬刺，以4：1奪下今年NBA總冠軍，在賽後ESPN的《Inside the NBA》節目上，尼克現任助教老布朗森（Rick Brunson）分享了自己心目中尼克隊史最佳球員（GOAT）不是自己的兒子布朗森（Jalen Brunson），而是傳奇中鋒尤英（Patrick Ewing）。

儘管他的兒子昨天才幫助紐約終結長達53年來的「冠軍荒」，個人也榮獲FMVP獎項肯定，但老布朗森仍不為所動，他在節目中表示，尼克隊史的GOAT依然是尤英，「我也要結束這場爭論了，我沒有不尊重他的意思，我愛我的兒子。但尤英是我見過的最偉大的尼克球員。」

尼克傳奇中鋒尤英。 法新社

現年63歲的尤英，從1985年至2000年皆效力尼克，與羅賓森（David Robinson）、歐尼爾（Shaquille O'Neal）和歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）並列90年代聯盟四大中鋒，雖然生涯沒有冠軍榮譽，但其餘獎項例如名人堂、50大球星、75大球星、11次全明星等，足以讓尼克球迷包含老布朗森深信，他絕對是尼克隊史最偉大球星。

現年54歲的老布朗森，過去球員時期也曾短暫效力尼克，在1999至2001年間短暫效力尼克，作為替補控衛，他跟隨球隊打進了1999年NBA總決賽，當時總冠軍賽對手跟今年相同也是馬刺，最終黑衫軍以4：1擊敗大蘋果，拿下該年總冠軍。2022年，退下球員戰袍的老布朗森轉戰尼克助理教練團隊，以新身分協助老東家。

截至目前，布朗森才來到紐約第4個年頭，若要談及「歷史最佳」這個頭銜，還需要更多上場時間和數據的累積，才有機會與這些上古神獸掰掰手腕。