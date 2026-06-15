NBA／從唐西奇陰影到紐約救世主 布朗森奪FMVP寫下傳奇逆襲

布朗森（Jalen Brunson）曾在達拉斯獨行俠時期活在唐西奇（Luka Doncic）的巨大光環之下，甚至一度懷疑自己是否真的屬於NBA舞台。但多年後，他用最震撼的方式完成逆襲，帶領紐約尼克奪下2026年總冠軍，更以「關鍵之王」的強勢表現榮膺FMVP，正式把自己的名字寫進歷史頂尖球星之列。

尼克封王後，布朗森在《Inside the NBA》節目中被名人堂4冠傳奇歐尼爾（Shaquille O'Neal）問到，當年在獨行俠與唐西奇並肩作戰時，是否曾想過自己有一天會取得如今的成就。布朗森坦率表示，他一直相信自己終有一天會站上最高舞台。

「我一直想像自己某一天會贏，這就是我的心態。我會想辦法弄清楚自己需要做什麼、需要扮演什麼角色，才能贏得總冠軍。機會出現了，我不想讓它從手中溜走。」布朗森自信地說。

2018年NBA選秀會，獨行俠同時得到唐西奇與布朗森。唐西奇從進入聯盟開始就被視為NBA下一位門面球星，也是諾維茨基（Dirk Nowitzki）之後獨行俠的新招牌。相較之下，布朗森雖然在大學時期兩度率領維拉諾瓦大學奪下NCAA冠軍，卻因身材不高、又是第二輪新秀，長期被低估。

面對唐西奇與生俱來的天賦與聲勢，布朗森曾坦言新人球季一度出現「冒牌者症候群」，懷疑自己是否真的能在NBA立足。不過，他最終把這些不安與自我懷疑轉化為燃料，推動自己一步步成長。

如今回頭看，布朗森已從唐西奇身邊的替補後衛，蛻變成尼克的年度最佳陣容等級球星，更成為總冠軍賽MVP。這項榮耀，甚至是唐西奇至今仍未取得的成就。對布朗森而言，從達拉斯不起眼的角色球員，到帶領紐約重返榮耀，這段旅程也讓他的冠軍更具戲劇性。