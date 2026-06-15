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NBA／天選之子羨煞眾人！24歲跑龍套前鋒 生涯前兩季效力雷霆、尼克皆奪冠

聯合新聞網／ 綜合外電報導
瓊斯生涯前兩年先後效力雷霆和尼克皆到總冠軍。 美聯社
瓊斯生涯前兩年先後效力雷霆和尼克皆到總冠軍。 美聯社

尼克替補前鋒瓊斯（Dillon Jones）雖然只是跑龍套的小角色，然而他如夢似幻的際遇恐怕會羨煞許多人！

就在尼克以4勝1敗擊敗馬刺奪下睽違53年的總冠軍賽後，全隊陷入登頂的喜悅之中，也讓年僅24歲的（Dillon Jones）寫下相當罕見的生涯開局。這是瓊斯加入NBA的第2個年頭，但他已經擁有2枚冠軍戒指，而且還是分別來自兩支不同球隊。

身高6呎5吋的瓊斯是在2024年選秀會以首輪第26順位被選中，後續幾經轉手，他最終來到雷霆，並且在新秀球季就隨隊登上最高舞台；雷霆歷經7場血戰後擊退溜馬封王，這讓瓊斯幸運地以菜鳥身分成為總冠軍成員。

不過來自上天的賞賜還沒結束！瓊斯在雷霆奪冠後很快就離隊。2025年休賽季，雷霆將他交易到華盛頓巫師，但他並未在巫師停留太久，隨後在新球季開始前遭到釋出。離開巫師後，瓊斯一度轉往發展聯盟尋求機會，最終在2025-26賽季期間與尼克簽下雙向合約，又加入另一支爭冠隊伍。

尼克歷經上季的鎩羽而歸後，今年季後賽以秋風掃落葉姿態一路殺進總冠軍賽，並且第5戰擊敗馬刺登上冠軍巔峰，瓊斯也因此收下生涯第2冠。雖然他在本季季後賽完全沒有出賽，但仍是這支冠軍隊的一員，讓他達成生涯前2季、效力2隊、連續2年皆奪冠的罕見紀錄。

截至目前為止，瓊斯NBA生涯例行賽一共出賽61場，場均僅得到1.3分。他上季曾代表雷霆在季後賽出賽10場，平均也只上場4.6分鐘、得到2.3分，而這兩年總冠軍賽，瓊斯一共只幫雷霆打了10分鐘。從數據來看，他的NBA之路恐怕會相當崎嶇難行，但純以冠軍履歷來看，瓊斯的生涯起步卻堪稱完美。

無論未來能否在聯盟站穩腳步，瓊斯已經用最特別的方式，在歷史留下屬於自己的冠軍印記。

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