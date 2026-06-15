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NBA／41歲詹姆斯傳自由市場炙手可熱 經紀人忙降溫：還沒和他談過

聯合新聞網／ 綜合外電報導
41歲詹姆斯仍是一尾活龍。 路透社
41歲詹姆斯仍是一尾活龍。 路透社

高齡41歲但狀態仍未退化的詹姆斯（LeBron James），即將在7月1日成為完全自由球員，外界對這位NBA歷史得分王下一步動向持續高度關注。

詹姆斯的經紀人、「Klutch Sports」負責人保羅（Rich Paul）近日談到相關傳聞時直言，雖然目前大約有10到12支球隊對詹姆斯有興趣，但這並不代表真的已有實質進展。

保羅進一步強調，外界現在流傳的消息不應被過度解讀。他說：「不要相信外面那些消息，因為我還沒有和他進行過任何一次相關談話。」

詹姆斯預計將在7月1日成為完全自由球員。湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）先前已表態，球隊希望能讓詹姆斯回到洛杉磯，展開個人第24個NBA賽季，也是他效力湖人的第9個球季。

如果湖人最終沒有續留詹姆斯，球隊今年休賽季最多可能清出接近5000萬美元薪資空間。這將讓湖人有機會圍繞唐西奇（Luka Dončić）重新打造陣容，同時搭配預期將續約的里夫斯（Austin Reaves），進行更大幅度的補強與重整。

目前與詹姆斯自由市場傳聞有所連結的球隊，包括勇士與騎士。若加盟勇士，詹姆斯將有機會與柯瑞（Stephen Curry）聯手，組成極具話題性的老將爭冠組合；若回到騎士，則會讓詹姆斯職業生涯繞回起點，再次披上克里夫蘭戰袍。

不過，無論是勇士或騎士，若想簽下詹姆斯都面臨薪資空間限制。兩隊今夏預計都沒有足夠的大額薪資空間，最多可能只能動用全額中產或迷你中產特例。因此詹姆斯若真的想加盟其中一隊，很可能必須接受大幅降薪。

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