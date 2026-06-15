NBA／籃網、活塞傳有意搶人 湖人預期將全力續留里夫斯

洛杉磯湖人預料將在今年休賽季全力續留後衛里夫斯（Austin Reaves）。里夫斯手握2026-27年賽季價值1490萬美元的球員選項，外界普遍預期他將選擇跳出合約，在成為完全自由球員之後尋求一份更大合約。

近期傳出，布魯克林籃網可能成為追求里夫斯的球隊之一。籃網預計在休賽季擁有薪資空間，被認為有機會向里夫斯提出報價。雖然里夫斯將成為完全自由球員，湖人無法像受限制自由球員那樣正式匹配報價，但里夫斯陣營預料仍會給洛杉磯機會，讓湖人可以追平或超越其他球隊提出的合約。

如果湖人與里夫斯達成續約共識，球團預計會延後正式簽下新合約，以便先完成其他休賽季操作。若湖人選擇走薪資空間路線，最多可能清出接近5000萬美元空間。他們可以先使用這些薪資空間補強陣容，同時保留里夫斯的薪資佔位與鳥權，最後再與這名雙能衛簽下新約。

儘管籃網與底特律活塞都被點名是潛在追求者，但目前聯盟內仍普遍認為，里夫斯最終將留在湖人。資深記者史坦（Marc Stein）在最新報導中指出，湖人續留里夫斯已被視為廣泛共識，而里夫斯對洛杉磯的好感，以及他與唐西奇（Luka Dončić）逐漸成形的後場搭檔關係，都是促使他回歸的重要因素。

「外界普遍預期湖人會重新簽下里夫斯，他對湖人世界的喜愛，以及他與唐西奇之間逐漸開花結果的後場搭檔關係，被視為強大吸引力，暗示雙方最終會就新合約達成協議。」史坦寫道。

過去曾有報導指出，籃網可能在自由球員市場上積極爭取里夫斯，甚至可能提出4年1億7850萬美元的高額合約。不過史坦也補充，雖然籃網與活塞都被提及為可能下手的球隊，但現階段沒有任何一隊被視為必定會全力追逐里夫斯。

史坦表示：「布魯克林與底特律都曾被提到是里夫斯的潛在追求者，但目前兩隊都還不能被視為確定會出手。」

他進一步指出，近期也有消息傳出，如果籃網決定在自由市場上積極操作，他們可能更傾向尋找較短年限的合約。至於活塞，聯盟消息人士透露，他們若要補強投射能力，預期會把重點放在交易市場，而不是自由球員市場，以免讓球隊接下來與杜倫（Jalen Duren）及湯普森（Ausar Thompson）的延長合約談判變得更複雜。杜倫即將成為受限制自由球員，湯普森則可自7月6日起至10月開幕戰前夕，與球隊進行新人合約延長談判。

里夫斯預料會在自由市場上吸引頂薪等級報價。雖然本季他因小腿傷勢只出賽51場，但健康時已展現自己是聯盟中最耀眼的新星之一，也成為唐西奇身邊相當理想的副手。

本季里夫斯繳出生涯最佳表現，場均攻下23.3分，另有5.5助攻、4.7籃板、1.1抄截。從落選球員一路打成湖人主力後衛，如今又在唐西奇身邊找到更明確定位，讓他成為今年自由球員市場最受關注的後衛之一。