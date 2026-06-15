NBA／不受字母哥交易傳聞影響 唐斯堅定留守紐約奪冠圓夢

唐斯（Karl-Anthony Towns）在2025年加盟紐約尼克後的第一個休賽季，曾一度被捲入涉及「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）的交易傳聞。這樣的情況原本可能在尼克冠軍旅程正式開始前，就對球隊內部氣氛造成干擾，但唐斯最終並未被流言影響，反而造就了尼克今年奪冠。

根據報導，公鹿與尼克曾在2025年8月進行多次討論，內容是關於一筆可能涉及安戴托昆波的重磅交易。不過，尼克對這筆交易始終看起來沒有特別積極，也未真正展現強烈追求意願。

當時唐斯在尼克的處境仍有些不確定。尼克進入新球季前並未與他完成延長合約，加上新任總教練布朗（Mike Brown）早期談到唐斯角色調整時的一些說法，也讓外界對他在球隊長期定位產生更多猜測。

不過，接近唐斯的人士透露，唐斯本人沒有被這些交易傳聞牽動情緒。一名熟悉唐斯情況的消息人士在球季期間告訴ESPN：「唐斯並沒有在休息室裡四處張望，想著『誰想要安戴托昆波來這裡取代我？』他想留在紐約。他很懂得把事情分開處理，也不會因此心生怨懟。」

唐斯最終用表現回應所有不確定性。他在尼克冠軍之路中扮演關鍵角色，尤其在總冠軍賽前兩戰提供重要貢獻，幫助球隊奠定系列賽優勢。尼克最終5戰擊敗馬刺，拿下隊史睽違53年的首座總冠軍。

從休賽季交易傳聞、角色疑問，到最終站上冠軍舞台，唐斯這段紐約首季充滿轉折。他沒有因為安戴托昆波的名字出現在市場討論中而動搖，也沒有讓合約或角色問題影響自己融入球隊。對尼克而言，這份穩定與專注，正是他們能完成冠軍拼圖的重要原因之一。

如今尼克已經登上聯盟之巔，唐斯也證明自己不再是交易傳聞裡的籌碼，而是這支冠軍球隊真正不可或缺的一員。