NBA／為尼克奪冠少拿1億美元也不後悔 布朗森霸氣喊話：遊行後準備衛冕

紐約尼克在2026年總冠軍賽封王，拿下FMVP的布朗森（Jalen Brunson）成為球隊終結長年冠軍荒的最大功臣。奪冠後接受專訪時，布朗森談到這趟冠軍旅程、自己的犧牲，以及接下來的衛冕心態，強調自己對當初為了球隊留下薪資彈性所做的決定，完全沒有後悔。

布朗森先前與尼克提前續約時，選擇放棄原本可能多拿的1.13億美元，被外界視為相當罕見的讓利決定。當被問到這筆犧牲是否值得時，布朗森毫不猶豫回答：「100%值得，100%值得。」

他接著說：「即使我們最後沒有完成這件事，我也覺得能夠做出那樣的決定，然後一起努力、一起踏上追求目標的旅程，本身也是值得的。但現在我們真的做到了，這當然是最棒的結果。」

布朗森願意少拿薪資，讓尼克有更多空間維持與補強陣容。這項決定幫助球隊組成哈特（Josh Hart）、布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）與唐斯（Karl-Anthony Towns）等重要核心陣容，也可能在今年休賽季續留羅賓森（Mitchell Robinson）與沙米特（Landry Shamet）時，提供更多操作彈性。

尼克最終靠著這套完整陣容完成封王，而布朗森也用總冠軍賽MVP證明，個人犧牲換來的不只是紙面上的薪資彈性，更是實實在在的冠軍回報。

至於接下來的計畫，布朗森表示，自己會先好好享受冠軍與遊行時刻，但他也強調，飢渴感很快就會回來。當被問到何時會開始渴望下一座冠軍時，布朗森回答：「遊行之後。」

「我覺得自己一直做得還不錯，能夠不去想太遠、不跳過任何事情，保持活在當下。我會試著享受這一刻一小段時間，等到該回去工作的時候，就是回去工作。」布朗森說。