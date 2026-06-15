NBA／尼克睽違53年封王 「甜茶」嗨翻：寧可要冠軍也不要奧斯卡

紐約尼克終於在2026年NBA總冠軍賽完成等待已久的冠軍夢，他們在聖城以94比90逆轉擊敗馬刺，系列賽以4比1封王，終結自1973年後長達53年的總冠軍荒。這一刻讓整座紐約陷入狂歡，也讓好萊塢男星、尼克死忠球迷「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）情緒徹底爆發。

「甜茶」在第5戰現身場邊觀戰，親眼見證尼克在客場完成封王。當終場哨音響起、五彩紙屑灑滿球場，尼克球員開始慶祝捧起歐布萊恩金盃時，這位曾獲奧斯卡提名的演員興奮到難以自持，甚至對現場記者高喊：「我寧可要這個，也不要奧斯卡！」

對長年支持尼克的「甜茶」而言，這座總冠軍顯然比任何個人影壇榮耀都更令他激動。尼克過去半世紀歷經無數失望與重建，直到本季才終於重返聯盟之巔，這份等待也讓封王瞬間更加珍貴。

這場封王戰同樣吸引眾多名人到場，包括電影名導史派克李（Spike Lee）也在現場見證尼克重返榮耀。而尼克能夠捧杯，最大功臣毫無疑問是總冠軍賽MVP布朗森（Jalen Brunson）。

布朗森在第5戰打出生涯代表作，全場27投14中，狂轟45分，扛起尼克進攻。他在比賽中帶領球隊從最多16分落後中追回，並在終場前65秒命中關鍵拋投，幫助尼克取得領先，最終完成封王。

對夏勒梅與一代又一代尼克球迷而言，這座冠軍象徵的不只是一次勝利，而是漫長等待後的解脫。好萊塢可以繼續追逐金色小金人，但對這位尼克死忠球迷來說，此刻真正重要的獎盃，只有即將回到麥迪遜花園廣場的NBA總冠軍金盃。

「甜茶」場邊觀看慶祝尼克奪冠。 路透社