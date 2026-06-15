聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／翻轉1999年劇本 老爸當年輸馬刺 布朗森討回來

聯合報／ 記者曾思儒／綜合報導
NBA總冠軍第5戰，尼克隊布朗森（中）全場狂轟45分，率隊逆轉封王。路透
NBA總冠軍第5戰，尼克隊布朗森（中）全場狂轟45分，率隊逆轉封王。路透

老布朗森曾和尼克隊打進一九九九年的ＮＢＡ總冠軍賽，如今兒子布朗森不但率尼克打進同樣階段，昨天更狂轟四十五分，率隊以九十四比九十逆轉馬刺隊，終結五十三年的冠軍等待；布朗森和目前擔任尼克助理教練的爸爸老布朗森共享冠軍，締造史上第一對父子同隊捧冠的特別紀錄。

「這是我們夢寐以求的一切，這也是為何我要來到紐約。」和爸爸都落下感動淚水的布朗森說。

身高僅一百八十八公分的布朗森，二○二二年離開待了四季的獨行俠隊，以自由球員身分和尼克簽下四年一億四百萬美元（約台幣卅二億元）的合約，當時許多聲音認為尼克給予太高薪，如今卻成為最成功的一筆合約。在布朗森加入前，尼克廿一季來只贏過一個系列賽，布朗森來到的四個賽季，尼克至少都打進東區第二輪，今年更直接帶回隊史第三冠。

二○二二年加入尼克教練團的老布朗森形容，一九九九年和馬刺爭冠的畫面有如昨日，「當時對我們是很好經歷，但我會說，身為父親看到兒子有如此表現，感覺更興奮。」

摘下總冠軍賽ＭＶＰ的布朗森，從小就接受爸爸指導，老布朗森為他制定一套嚴格的投籃訓練計畫，還會不斷耳提面命「疲憊是弱者的表現」、「每件事都要認真對待」。布朗森透露，從沒因此不滿，這些魔鬼訓練造就他韌性十足的抗壓性。

「不論我們落後多少，他都保持進攻，戰到最後一刻。」也是總冠軍賽ＭＶＰ大熱門的阿努諾比形容，布朗森是非常出色的球員，「今晚他展現出來了，向世界證明這一點」。

2026世足賽

NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 「關鍵之王」布朗森狂寫多項紀錄

NBA／降薪1億美元助尼克強化陣容 布朗森犧牲換來奪冠美夢成真

NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克G5逆轉馬刺自1973年後奪隊史第3冠

NBA／188公分戰神奪FMVP 布朗森奪冠落下英雄淚

相關新聞

NBA／翻轉1999年劇本 老爸當年輸馬刺 布朗森討回來

老布朗森曾和尼克隊打進一九九九年的ＮＢＡ總冠軍賽，如今兒子布朗森不但率尼克打進同樣階段，昨天更狂轟四十五分，率隊以九十四比九十逆轉馬刺隊，終結五十三年的冠軍等待；布朗森和目前擔任尼克助理教練的爸爸老布朗森共享冠軍，締造史上第一對父子同隊捧冠的特別紀錄。

NBA／把把都逆轉 韌性尼克再捧金盃

尼克隊等待五十三年的總冠軍，今年總算到手，昨天於總冠軍賽第五戰客場踢館成功，在「戰神」布朗森狂轟四十五分領軍下再度演出逆轉勝，以九十四比九十氣走馬刺隊，帶回一九七三年之後的第一座金盃。在場上大殺四方的布朗森，奪勝後忍不住流下男兒淚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。