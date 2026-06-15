NBA／把把都逆轉 韌性尼克再捧金盃

尼克隊等待五十三年的總冠軍，今年總算到手，昨天於總冠軍賽第五戰客場踢館成功，在「戰神」布朗森狂轟四十五分領軍下再度演出逆轉勝，以九十四比九十氣走馬刺隊，帶回一九七三年之後的第一座金盃。在場上大殺四方的布朗森，奪勝後忍不住流下男兒淚。

例行賽打下東區第三名的尼克，本季季後賽不斷寫下新頁，先拉出十三連勝的史上次佳紀錄，總冠軍賽第四戰更在主場克服最多廿九分落後，締造ＮＢＡ史上最大逆轉勝，也在七戰四勝的系列賽取得「聽牌」優勢。

昨天馬刺又是領先泰半時間的一方，首節就握有廿三比十三領先，全場最多有十六分領先優勢，最後八分多鐘也還握有十分領先，但布朗森領軍打出十比○的追平攻勢，連三罰命中更讓尼克反超比分，最終以單節十五分的瘋狂演出，讓尼克捧起金盃。

賽後獲頒總冠軍賽ＭＶＰ、五戰場均攻下卅二點六分的布朗森感動落淚說，「感覺很不真實，不敢相信這發生了。我也好累，累壞了。」身高只有一百八十八公分的布朗森昨天出賽四十一分鐘，第三節還踩到馬刺當家長人溫班亞瑪腳踝，左腳踝扭到，但第四節照樣飆分，除成為隊史首位總冠軍賽至少攻下四十分的球員，也加入「籃球大帝」喬丹、「希臘怪物」安戴托昆波及佩提特的行列，成為史上第四位總冠軍賽最終戰至少攻下四十五分的球員。

尼克隊史曾在一九七○和一九七三年捧冠，今年和馬刺重現一九九九年的爭冠劇本，最終寫下不同結果，布朗森和隊友哈特、布里吉斯也重溫在維拉諾瓦大學時期的奪冠時刻。

馬刺五場系列賽都曾領先兩位數，卻只拿下一場勝利，挑戰隊史第六冠失利，讓當家球星溫班亞瑪難掩失望。他整理情緒後說：「很痛，但我不會逃避，我會把這化為動力。」他形容總冠軍賽失利是「人生中最大一課」，「作為一支球隊，沒什麼比我們剛經歷的事情更寶貴的經驗了」。