NBA／尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈
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在紐約尼克於NBA總冠軍賽贏得歷史性勝利後，數以千計球迷昨天深夜湧入紐約街頭慶祝，但曼哈頓中城慶祝現場演變成混亂場面，期間1輛世足賽接駁巴士遭縱火、1名青少年受槍傷。
尼克昨晚在NBA總冠軍賽擊敗聖安東尼奧馬刺，在7戰4勝制系列賽中第5戰封王，摘下自1973年來首冠。這次是尼克自那年以來第3度闖進NBA決賽，此前曾於1994年與1999年挺進爭冠舞台，但分別敗給休士頓火箭與馬刺。
在尼克奪冠後，部分球迷從擠滿人潮的酒吧與戶外空間散場後，燃放煙火並投擲煙霧彈，並高喊「尼克5場封王」慶祝球隊的勝利。
1名紐約警官告訴路透社，凌晨2時許，1名17歲少年在時報廣場（Times Square）慶祝活動期間遭槍擊，其腳部中彈，有3名涉案嫌疑人被拘留。
當慶祝活動延續到深夜時，有數百人在時報廣場湧向約15輛接駁巴士組成的車隊，其中大部分是年輕人。這些巴士剛載送球迷參加在紐約地區舉行的首場世界盃比賽，場次為巴西對摩洛哥，結果踢成平手。
有部分球迷爬上巴士車頂，還有人闖入車內並坐到駕駛座上。1名路透社影音記者目擊現場火勢，1輛市府租用負責運送球迷的黃色校車遭人縱火。目前尚不清楚是否有人在這起事件中受傷。至少還有其他3輛接駁巴士遭群眾嚴重破壞。
有人把1輛腳踏車搬到另1輛巴士的車頂，有巴西隊球迷與尼克隊粉絲一同登上巴士頂部，揮舞他們的國旗。有1名臉部流血的男子行走在群眾中，但路透社未能確定受傷原因。
在世足賽接駁巴士被人群包圍前，49歲摩洛哥裔加拿大籍民眾賽伯（Youssef Sabbr）就已下車。賽伯說：「他們是在表達自己的快樂，只是有點暴力，但也只能這樣了。」
紐約1名50多歲房地產經紀人馬里諾（CarolMarino）在酒吧看完比賽後，於人行道稍作休息。她談起這場慶祝活動時表示：「我的天啊！這根本是跨年夜放大20倍的等級。」
尼克在NBA總冠軍賽擊敗馬刺後，拿下自1973年以來首座總冠軍，也是球隊多年來第三度闖進決賽後終於封王，具歷史性意義。 球迷散場後在街頭燃放煙火、投擲煙霧彈，並湧向接駁巴士車隊，部分人爬上車頂、闖入車內，最後演變成破壞與縱火事件。 現場有17歲少年腳部中彈，警方拘留3名嫌疑人；另外至少1輛市府租用校車遭縱火，還有3輛以上接駁巴士被嚴重破壞。
精華 FAQ
尼克在NBA總冠軍賽擊敗馬刺後，拿下自1973年以來首座總冠軍，也是球隊多年來第三度闖進決賽後終於封王，具歷史性意義。
球迷散場後在街頭燃放煙火、投擲煙霧彈，並湧向接駁巴士車隊，部分人爬上車頂、闖入車內，最後演變成破壞與縱火事件。
現場有17歲少年腳部中彈，警方拘留3名嫌疑人；另外至少1輛市府租用校車遭縱火，還有3輛以上接駁巴士被嚴重破壞。
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