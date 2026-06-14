快訊

永別家人黃大煒！黃珊珊慟曬私下合照 小宇、蕭敬騰不捨悼念

震驚業界！晶采董事長蘇漢傑辭世 將緊急召開董事會推選

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

中央社／ 紐約14日綜合外電報導
尼克隊封王結果接送世足賽的巴士遭秧，被失控球迷縱火。 路透
尼克隊封王結果接送世足賽的巴士遭秧，被失控球迷縱火。 路透

AI摘要

文章摘要整理：

尼克擊敗馬刺奪下隊史近半世紀首冠後，紐約街頭慶祝卻在時報廣場失控，導致少年中彈、巴士遭縱火與多輛車受損。

在紐約尼克於NBA總冠軍賽贏得歷史性勝利後，數以千計球迷昨天深夜湧入紐約街頭慶祝，但曼哈頓中城慶祝現場演變成混亂場面，期間1輛世足賽接駁巴士遭縱火、1名青少年受槍傷。

尼克昨晚在NBA總冠軍賽擊敗聖安東尼奧馬刺，在7戰4勝制系列賽中第5戰封王，摘下自1973年來首冠。這次是尼克自那年以來第3度闖進NBA決賽，此前曾於1994年與1999年挺進爭冠舞台，但分別敗給休士頓火箭與馬刺。

在尼克奪冠後，部分球迷從擠滿人潮的酒吧與戶外空間散場後，燃放煙火並投擲煙霧彈，並高喊「尼克5場封王」慶祝球隊的勝利。

1名紐約警官告訴路透社，凌晨2時許，1名17歲少年在時報廣場（Times Square）慶祝活動期間遭槍擊，其腳部中彈，有3名涉案嫌疑人被拘留。

當慶祝活動延續到深夜時，有數百人在時報廣場湧向約15輛接駁巴士組成的車隊，其中大部分是年輕人。這些巴士剛載送球迷參加在紐約地區舉行的首場世界盃比賽，場次為巴西對摩洛哥，結果踢成平手。

有部分球迷爬上巴士車頂，還有人闖入車內並坐到駕駛座上。1名路透社影音記者目擊現場火勢，1輛市府租用負責運送球迷的黃色校車遭人縱火。目前尚不清楚是否有人在這起事件中受傷。至少還有其他3輛接駁巴士遭群眾嚴重破壞。

有人把1輛腳踏車搬到另1輛巴士的車頂，有巴西隊球迷與尼克隊粉絲一同登上巴士頂部，揮舞他們的國旗。有1名臉部流血的男子行走在群眾中，但路透社未能確定受傷原因。

在世足賽接駁巴士被人群包圍前，49歲摩洛哥裔加拿大籍民眾賽伯（Youssef Sabbr）就已下車。賽伯說：「他們是在表達自己的快樂，只是有點暴力，但也只能這樣了。」

紐約1名50多歲房地產經紀人馬里諾（CarolMarino）在酒吧看完比賽後，於人行道稍作休息。她談起這場慶祝活動時表示：「我的天啊！這根本是跨年夜放大20倍的等級。」

精華 FAQ

  • 尼克在NBA總冠軍賽擊敗馬刺後，拿下自1973年以來首座總冠軍，也是球隊多年來第三度闖進決賽後終於封王，具歷史性意義。

  • 球迷散場後在街頭燃放煙火、投擲煙霧彈，並湧向接駁巴士車隊，部分人爬上車頂、闖入車內，最後演變成破壞與縱火事件。

  • 現場有17歲少年腳部中彈，警方拘留3名嫌疑人；另外至少1輛市府租用校車遭縱火，還有3輛以上接駁巴士被嚴重破壞。

2026世足賽

紐約 尼克 NBA NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／馬刺尼克球迷G4互嗆爆發衝突 17歲少年遭波及毆打昏迷

NBA／尼克熱潮壓倒世界盃 紐約市民目光聚焦53年來首冠

NBA／相隔53年奪冠讓紐約陷入瘋狂 球迷焚燒斑馬球衣、與警方爆發衝突

NBA／克拉克森隨尼克奪冠寫下歷史 首位菲律賓裔總冠軍成員

相關新聞

Live／尼克拚客場收拾馬刺奪冠！NBA總冠軍賽G5文字直播看這裡

隨著系列賽即將回到聖安東尼奧進行G5，馬刺將全力避免遭到淘汰，而尼克距離隊史自1973年以來首座總冠軍僅差1勝，不過從布朗森到唐斯，尼克全隊目前都展現出相同態度：29分大逆轉已經成為過去式，眼前唯一的目標，就是再拿下一場勝利，將總冠軍帶回紐約。

NBA／溫班亞瑪「法國神墊」布朗森引熱議 美媒怒批：該吹惡意犯規

總冠軍賽第5戰再度出現重大判罰爭議，尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）在第三節命中一記三分球後，落地時踩到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的腳，隨後疑似扭傷腳踝倒地。布朗森當下立刻向裁判抱怨沒有吹罰犯規，但裁判並未響哨，也沒有啟動錄影回放，讓這一回合迅速在賽後與社群平台引發熱議。 3比1聽牌的尼克在馬刺主場陷入苦戰，阿努諾比（OG Anunoby）和唐斯（Karl-Anthony Towns）在前三節都各自累積4次犯規被迫下場休息，馬刺趁勢一度拉開14分差。就在尼克急需追分時，布朗森在外線出手命中三分，但落地時踩到溫班亞瑪的腳，導致身體失去平衡倒地。這個動作是否應被認定為侵犯投籃者落地空間，成為外界討論焦點。 美國記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）在社群直言，溫班亞瑪本場受到的判罰尺度相當驚人，他寫道：「溫班亞瑪真的得到了令人難以置信的哨子。」 twitter loading... 另一位記者阿札利（Tomer Azarly）也認為，裁判漏掉了溫班亞瑪在布朗森三分出手後的犯規。他指出，溫班亞瑪當時已經進入布朗森的下落區域，如果裁判吹罰並進行

NBA／尼克奪冠後紐約球迷狂歡變調 巴士遭縱火、少年中彈

在紐約尼克於NBA總冠軍賽贏得歷史性勝利後，數以千計球迷昨天深夜湧入紐約街頭慶祝，但曼哈頓中城慶祝現場演變成混亂場面，期...

NBA／一輩子的兄弟！「三劍客」大學到總決賽都奪冠 布朗森：這次經驗更特別

過去曾幫助維拉諾瓦大學奪冠的布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）和哈特（Josh Hart），在今天NBA總冠軍G5他們成功以4分差逆轉馬刺，幫助尼克拿下睽違53年的冠軍金盃。布朗森在賽後採訪中，談到與另外兩位兄弟從大學一路到NBA都完成奪冠美夢，他表示這種感覺很棒，並強調這次代表紐約奪冠的經驗可能更特別。

NBA／從U16到NBA總決賽都無冠 溫班亞瑪難擺脫「萬年亞」宿命

馬刺22歲法國長人「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今日總決賽G5再遭滑鐵盧，四節打完馬刺90比94敗給尼克，奪冠之路夢碎。他也延續了他球員生涯中讓人痛苦的「萬年老二」魔咒，從青年錦標賽、2024法國奧運、2025年NBA盃，再到今年的NBA總決賽他都屈居亞軍。

NBA／唐斯奪冠後不忘灰狼歲月 感謝愛德華成就更好自己

唐斯（Karl-Anthony Towns）協助紐約尼克拿下2026年NBA總冠軍，在生涯第11個賽季終於站上頂峰，但在這個重要時刻，他沒有忘記自己在明尼蘇達走過的灰狼歲月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。