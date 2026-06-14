NBA／一輩子的兄弟！「三劍客」大學到總決賽都奪冠 布朗森：這次經驗更特別

過去曾幫助維拉諾瓦大學奪冠的布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）和哈特（Josh Hart），在今天NBA總冠軍G5他們成功以4分差逆轉馬刺，幫助尼克拿下睽違53年的冠軍金盃。布朗森在賽後採訪中，談到與另外兩位兄弟從大學一路到NBA都完成奪冠美夢，他表示這種感覺很棒，並強調這次代表紐約奪冠的經驗可能更特別。

2016年，布朗森、布里吉斯和哈特三人幫助季初不被看好的維拉諾瓦，在NCAA「3月瘋」打出強勢發揮，接連斬下邁阿密大學、堪薩斯大學、奧克拉荷馬大學等強權，並在冠軍戰以77：74擊敗北卡羅萊納大學，拿下冠軍。2年後，此時哈特已畢業前往NBA征戰，布朗森和布里吉斯再度帶領維拉諾瓦拿下NCAA冠軍。

時過境遷，這三人如今都在紐約尼克效力，在今年NBA總冠軍賽中，尼克打破外界質疑，最終以4：1淘汰馬刺，睽違53年再度拿下隊史第3座總冠軍，上一次尼克拿下冠軍，已經要追溯自半世紀前的1973年。

布里吉斯賽後談到與兄弟奪冠的喜悅，他說：「這太棒了。你知道，自從我在維拉諾瓦大學和他們在一起（打球）以來，我就一直把他們倆當成我的兄弟。」今日拿下13分11籃板的哈特，也在記者會上強調布朗森與布里吉斯是他「一輩子的兄弟」。

拿下總決賽FMVP的布朗森在賽後談到：「能和Mikal（布里吉斯）和Josh（哈特）一起贏得冠軍，這感覺太棒了，我知道我從小就認識他們，我們一起成長為朋友，在大學裡成為隊友，並在大學裡取得了一些成就，現在能夠在這樣的級別（NBA）上做到這一點，同樣特別，甚至可能更特別。」