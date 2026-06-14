NBA／從U16到NBA總決賽都無冠 溫班亞瑪難擺脫「萬年亞」宿命

馬刺22歲法國長人「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在今日總決賽G5再遭滑鐵盧，四節打完馬刺90比94敗給尼克，奪冠之路夢碎。他也延續了他球員生涯中讓人痛苦的「萬年老二」魔咒，從青年錦標賽、2024法國奧運、2025年NBA盃，再到今年的NBA總決賽他都屈居亞軍。

在今日舉行的NBA總決賽第5戰，馬刺再度浪費比賽前三節所建立起的領先優勢，於末節關鍵時刻被尼克翻盤，最終以1：4的總比分結束了總冠軍系列賽，眼睜睜看著尼克在自家主場大肆慶祝奪下總冠軍。

對溫班亞瑪來說，這並非他第一次體會亞軍的痛，早在他進入NBA前，就已經多次有過這種痛苦經歷。2019年，年僅15歲的「小斑馬」代表法國出戰，在FIBA U16歐洲錦標賽決賽中以61：70敗給西班牙。

2年後，法國在2021年U19世界盃上再度獲得銀牌，儘管溫班亞瑪表現出色，全場拿下22分、8籃板和8火鍋，但還是與冠軍失之交臂，在決賽中以81：83惜敗給美國隊。2023年，在進入NBA前夕，溫班亞瑪帶領法國大都會92隊打進了法國聯賽總決賽。然而，他在法國的最後一個賽季同樣以亞軍告終，摩納哥隊在總決賽中以3：0強勢橫掃大都會隊。

在2024年巴黎奧運此劇本再度重演，憑藉地主優勢，法國最終闖入金牌爭奪戰，但最終仍以87：98不敵美國隊，溫班亞瑪在決賽中砍下全隊最高的26分，但法國隊依然屈居亞軍。

本賽季初聯盟所舉行的NBA盃，以及近期舉行的總冠軍系列賽。巧合的是，溫班亞瑪和馬刺在最終決賽上的對手都是尼克。然而，結局卻是殘酷的，他們最終都無法跨越尼克這座高牆，連吞2座亞軍。

總結以上賽事，他已累積吞下6次亞軍。在今日總決賽賽後，溫班亞瑪稱今年總決賽的失利是他一生中最大的教訓，並承認馬刺隊還沒有做好贏得冠軍的準備，「這很痛。但我不會逃避，我會把這種痛苦轉化為動力。」溫班亞瑪稱。