NBA／唐斯奪冠後不忘灰狼歲月 感謝愛德華成就更好自己

唐斯（Karl-Anthony Towns）協助紐約尼克拿下2026年NBA總冠軍，在生涯第11個賽季終於站上頂峰，但在這個重要時刻，他沒有忘記自己在明尼蘇達走過的灰狼歲月。

就在尼克奪冠後的感言發表中，唐斯不只感念天上的母親，還特別感謝前隊友愛德華（Anthony Edwards）與灰狼隊友們，坦言過去那段經歷幫助他成為更好的領袖、更好的球員，也成就了如今的自己。

「我要向我的兄弟愛德華致意，我一直都在跟他聊天。那些傢伙讓我變得更好，他們讓我成為更好的領袖、更好的球員，也讓我成為今天這個人。我永遠感激他們。」唐斯感性說道。

唐斯在2015年選秀會以狀元身分被灰狼選中，職業生涯前9個賽季都在明尼蘇達度過。他很快成為球隊門面，並在2015-16賽季拿下年度最佳新人，之後逐漸成長為灰狼隊史最具代表性的長人之一。

在唐斯效力灰狼的最後幾年，他與愛德華的合作成為球隊崛起關鍵。兩人一內一外帶領灰狼從西區重建球隊，逐漸轉型為具備競爭力的勁旅。

唐斯(左)與愛德華。 美聯社

2023-24賽季，唐斯與愛德華雙雙入選明星賽，灰狼例行賽繳出56勝26敗佳績，首輪橫掃鳳凰城太陽，進入第二輪又以7戰淘汰丹佛金塊，一路殺進西區冠軍賽，雖然不敵達拉斯獨行俠，仍寫下近年隊史重要突破。

不過，在2024-25年賽季開打前，唐斯與灰狼長達9年的合作走到終點。灰狼透過一筆涉及夏洛特黃蜂的三方交易，將唐斯送往尼克。這筆交易中，灰狼獲得藍道（Julius Randle）、迪文森佐（Donte DiVincenzo）、裘普（Keita Bates-Diop）與一個首輪選秀權，唐斯則來到紐約展開生涯新篇章。

轉戰尼克後，唐斯很快成為球隊爭冠拼圖之一。他在紐約與布朗森（Jalen Brunson）、阿努諾比（OG Anunoby）、布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）等人合力完成冠軍旅程，最終幫助尼克終結自1973年後長達半世紀的冠軍荒。