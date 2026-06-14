NBA／相隔53年奪冠讓紐約陷入瘋狂 球迷焚燒斑馬球衣、與警方爆發衝突

總冠軍賽第5戰再度出現重大判罰爭議，尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）在第三節命中一記三分球後，落地時踩到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的腳，隨後疑似扭傷腳踝倒地。布朗森當下立刻向裁判抱怨沒有吹罰犯規，但裁判並未響哨，也沒有啟動錄影回放，讓這一回合迅速在賽後與社群平台引發熱議。 3比1聽牌的尼克在馬刺主場陷入苦戰，阿努諾比（OG Anunoby）和唐斯（Karl-Anthony Towns）在前三節都各自累積4次犯規被迫下場休息，馬刺趁勢一度拉開14分差。就在尼克急需追分時，布朗森在外線出手命中三分，但落地時踩到溫班亞瑪的腳，導致身體失去平衡倒地。這個動作是否應被認定為侵犯投籃者落地空間，成為外界討論焦點。 美國記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）在社群直言，溫班亞瑪本場受到的判罰尺度相當驚人，他寫道：「溫班亞瑪真的得到了令人難以置信的哨子。」 twitter loading... 另一位記者阿札利（Tomer Azarly）也認為，裁判漏掉了溫班亞瑪在布朗森三分出手後的犯規。他指出，溫班亞瑪當時已經進入布朗森的下落區域，如果裁判吹罰並進行

2026-06-14 10:57