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NBA／相隔53年奪冠讓紐約陷入瘋狂 球迷焚燒斑馬球衣、與警方爆發衝突
這一刻等了53年！紐約尼克今日在總決賽G5靠著頭號球星布朗森（Jalen Brunson）45分的挹注，在末節成功翻盤馬刺，以94：90收下系列賽第4場勝利，終於再度抱回NBA總冠軍。在尼克確定奪冠後，紐約整座城市瞬間陷入瘋狂，球迷的行為也順著這股熱潮，讓事態逐漸朝向失控發展。
今日賽後，美國籃球媒體《Legion Hoops》在社群X上發布一則有關紐約球迷大肆慶祝的貼文，文中顯示，紐約球迷在慶祝活動中，似乎在焚燒馬刺球星「斑馬」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的球衣。
此外，根據社群平台上其他釋出的影片來看，一些情緒失控的球迷甚至爬上警車車頂，與警方發生衝突，整個場面只能用「失控」兩字形容。
在其他發布的影片內容中，說明了目前紐約的嚴重勢態，從原先的球迷慶祝活動，進一步上升到暴民、騷亂等級，開始出現焚燒車輛、搶劫、襲警、槍擊等違法事件。
據美媒稍早報導，尼克隊今晚封王後就會立刻搭機返回紐約，奪冠遊行將在美國時間下周四於曼哈頓地區舉行，接著在紐約市政府舉行慶祝儀式。從上述紐約球迷間的各種瘋狂慶祝行為看來，今夜的「大蘋果城」註定是一座不夜城。
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