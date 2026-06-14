NBA／克拉克森隨尼克奪冠寫下歷史 首位菲律賓裔總冠軍成員

紐約尼克4比1擊退馬刺封王，正式終結紐約長達53年的冠軍荒，這樣的結果也讓陣中替補老將克拉克森（Jordan Clarkson）為菲律賓籃壇寫下歷史新頁。

隨著尼克成功奪冠，克拉克森正式成為NBA史上首位具菲律賓血統的總冠軍球員，這對熱愛籃球的菲律賓而言，是極具象徵意義的一刻。

克拉克森在總冠軍賽5場比賽中擔任替補，平均出賽7.7分鐘，繳出3.4分、1.4籃板。雖然他並非尼克季後賽主力輪替核心，但仍在總冠軍賽期間獲得上場機會，其中第3戰在紐約出賽13分鐘，7投4中攻下10分，另有3籃板、1抄截、1阻攻。

克拉克森一路走來並非高順位天之驕子。他在2014年選秀會以第二輪46順位進入聯盟，生涯初期曾在洛杉磯湖人與布萊恩（Kobe Bryant）並肩作戰，2018年也曾隨詹姆斯（LeBron James）領軍的克里夫蘭騎士首次登上總冠軍賽舞台。之後他在猶他爵士站穩腳步，曾在2021年拿下年度最佳第六人。

近年克拉克森在爵士扮演重建球隊中的老將領袖，但球隊戰績並不理想。尼克在2025-26賽季前被視為奪冠熱門之一，休賽季補強陣容深度後，也把克拉克森納入戰力拼圖。雖然他在這趟季後賽中不是高使用率球員，但尼克最終完成目標，克拉克森也終於收下生涯首枚冠軍戒指。

對菲律賓球迷來說，克拉克森的奪冠更有特殊意義。他的母親安妮特（Annette Davis）出生於菲律賓邦板牙省，克拉克森也一直以自己的菲律賓血統為傲。身高6呎5吋、出身密蘇里的他，多年來多次披上菲律賓國家隊戰袍，包括參加2023年由菲律賓共同主辦的世界盃男籃賽，被視為菲律賓籃球最具代表性的NBA球星。

有趣的是，不論今年總冠軍賽最終由誰勝出，菲律賓球迷其實都有機會迎來歷史時刻。馬刺陣中也有菲裔美籍新人後衛哈波（Dylan Harper），但最後由克拉克森率先隨尼克登頂，成為第一位具菲律賓血統的NBA冠軍球員。可以預期，下一次克拉克森踏上菲律賓土地時，勢必會受到熱烈歡迎與慶祝。

除了克拉克森之外，尼克這次冠軍陣容也讓多名非美國背景球員把NBA總冠軍榮耀帶回各自代表的國家與地區。

唐斯（Karl-Anthony Towns）替多明尼加共和國增添榮光，也把生涯首冠獻給已故母親；阿努諾比（OG Anunoby）曾是2019年多倫多暴龍冠軍成員，如今隨尼克拿下生涯第2冠，也讓英國與奈及利亞球迷同感驕傲。

尼克在2026年交易截止日前補進的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado），則是為波多黎各帶回冠軍榮耀；索漢（Jeremy Sochan）在遭馬刺釋出後加盟尼克，如今也成為波蘭籍的NBA冠軍成員。

胡克波提（Ariel Hukporti）讓德國球迷有理由一起慶祝，法國則同時迎來達迪耶（Pacome Dadiet）與迪亞瓦拉（Mohamed Diawara）兩名新科NBA冠軍。

尼克本季原本就被視為最具爭冠實力的球隊之一，前一季在東區冠軍賽止步後，球團進一步補強板凳與輪替深度，讓整體陣容更加完整。最終他們不只重返總冠軍賽，更以4比1擊敗馬刺完成封王。

對克拉克森而言，這座冠軍不只是個人生涯重要里程碑，也代表他長年在NBA奮鬥後終於站上最高舞台。

從二輪出身後衛，到年度最佳第六人，再到菲律賓籃球史上第一位NBA冠軍球員，克拉克森的故事如今多了一枚冠軍戒指作為註腳。對尼克來說，這是等待53年的總冠軍；對菲律賓來說，這也是屬於他們籃球歷史的一刻。