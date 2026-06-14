NBA／不想永遠當替補 瓦賽爾透露哈波不滿教練團這兩件事

尼克在今日總決賽G5以94：90再度翻盤馬刺，成功以4：1捧回今年總冠軍。馬刺前鋒瓦賽爾（Devin Vassell）在賽後採訪透露一則重磅消息，他指出，隊內2025屆新秀哈波（Dylan Harper）對於教練團對他的上場時間和角色安排，感到不是很滿意。

去年才透過選秀進入NBA的哈波，在今年季後賽就已經站穩馬刺的主要輪換陣容。雖然主打替補，但在總決賽5場比賽場均可攻下18分、6.4籃板、3助攻，投籃命中率也高達49.3%，整體表現甚至更勝先發控衛福克斯（De'Aaron Fox）一籌。

在今日關鍵第5戰，哈波更是再度證明自己是先發等級的球員，他替補上場31分鐘，砍全隊最高25分，還有5籃板4助攻。

在G5賽後，瓦賽爾回顧本季隊內兩名菜鳥布萊恩（Carter Bryant）和哈波的表現，他首先稱讚布萊恩良好的訓練態度，隨後對於哈波，他發表了一番耐人尋味的言論，並暗示這位年僅20歲的天才後衛，整個賽季都對自己的角色定位感到不滿，「我想我們都知道Dylan（哈波）很有天賦。如果有人知道他有天賦，那可能除了他自己。他曾對上場時間和角色安排感到不滿，但當我們最需要他的時候，他挺身而出，我們隊裡現在有一顆冉冉升起的新星。」

「我知道他會在休賽期付出很多努力。不只在進攻端，在防守端他也做了很多貢獻，他進步很多。他才20、21歲吧，他的未來不可限量。」瓦賽爾補充。