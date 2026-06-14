NBA／總冠軍賽命中率僅3成 美媒批頂薪福克斯表現「糟糕透頂」

今天開打的NBA總決賽G5，由馬刺在主場迎戰尼克，馬刺28歲後衛福克斯（De'Aaron Fox）表現持續低迷，全場僅拿7分5助攻。和前幾場比賽雷同，馬刺不敵尼克在比賽後段的強勢反撲，終場打完以90：94落敗，眼睜睜看著尼克在自家主場封王，賽後美媒痛批福克斯在整輪系列賽的表現，簡直是「糟糕透頂」。

在本周四舉行的第4戰，馬刺在比賽還剩14秒、106：105領先的情況下，先守住尼克進攻，掌握球權，福克斯卻快速推進至前場，在多打少的情況下不選擇放慢、等待對手犯規，反而直接攻框上籃，遭到尼克前鋒阿努諾比（OG Anunoby）追身封阻，釀成最後尼克絕殺補籃的奇蹟。該場比賽儘管福克斯全場拿下18分5籃板7助攻，但在關鍵時刻的進攻選擇出現失誤，也讓他在賽後成為眾矢之的。

今日比賽，福克斯競技狀態沒有好轉反而愈加沉淪，先發上場37分鐘的他，全場15投3中僅拿7分、5助攻、2抄截，表現甚至被板凳出發的20歲小將哈波（Dylan Harper）比下去，哈波本場比賽上場31分鐘，攻下全隊最高25分，外加5籃板、4助攻。

其實不僅這2場比賽，福克斯在整輪系列賽的表現都差強人意，場均為12.8分，投籃命中率更是慘不忍睹僅有34.2%，三分球命中率也只有25%。《ClutchPoints》籃球記者阿扎利（Tomer Azarly）在他的貼文中，統整了福克斯整輪賽事的數據，「福克斯在NBA總決賽中的表現，投籃70中24（命中率34.2%），三分球28中7（命中率25%），他在系列賽第四節的表現為，第1場2投0中，第2場2投2中，第3場6投2中，第4場5投1中，第5場4投0中。」

此外，阿扎利還毫不留情地批評道：「福克斯或許正在經歷NBA總決賽史上頂薪球員最慘不忍睹的一輪表現，簡直糟糕透頂。」