NBA／尼克封王哽咽告慰亡母 唐斯：感謝媽媽幫我拿到這座冠軍

紐約尼克在總冠軍賽第5戰於以94比90擊敗馬刺，系列賽以4比1封王，拿下隊史睽違多年的總冠軍。當尼克球員在場上高舉冠軍獎盃時，唐斯（Karl-Anthony Towns）毫不掩飾自己的喜悅，這不只是他生涯第一座NBA總冠軍，也是多年來面對質疑、嘲諷與批評後，最有力的一次回應。

對唐斯而言，這座冠軍的意義遠遠超越籃球。自從母親賈桂琳（Jacqueline Cruz-Towns）在2020年因新冠肺炎併發症離世後，唐斯始終把每一場比賽獻給母親。唐斯曾因母親和眾多家人離世深受打擊，但他也把悲傷轉化為前進力量，承諾每次踏上球場都要用表現紀念母親。

第5戰結束後，唐斯站上冠軍舞台，心情既激動也充滿感觸。這一刻，他證明了那些多年來看輕他的人是錯的，也再次想起生命中最重要的那個人。

唐斯說：「你一輩子都在為這一刻努力。整個職業生涯裡，我看著自己一次又一次跌倒。有人叫我乾脆別再站起來，但我還是爬了起來，即使我深陷泥淖。我一直一步一步往前。我始終相信上帝，相信我的信仰，也相信我自己的努力。」

他接著動情表示：「你們都聽過我的故事，你們也知道我的故事。我只想說，謝謝媽媽。謝謝妳幫我拿到這一座。」

這場封王戰，唐斯受到犯規麻煩限制，全場只出賽23分鐘，投籃7投1中，僅得到2分，但仍抓下10籃板，另有3抄截與5失誤，並在第四節最後階段犯滿畢業。從數據來看，這並不是他最耀眼的一戰，但當終場哨音響起後，所有數字都已不再重要。

因為唐斯已經成為NBA總冠軍。

過去多年，唐斯曾被外界質疑不夠強硬、難以帶隊贏球，也多次在季後賽舞台承受批評。但這一次，他以尼克核心成員身分走完整段冠軍旅程，最終站上最高舞台，親手捧起自己等待多年的榮耀。

這座冠軍不只屬於尼克，也屬於唐斯與他一路走來背負的傷痛。對他來說，這是籃球生涯的重要里程碑，更是獻給母親最珍貴的禮物。也許在某個地方，唐斯的母親正為兒子露出驕傲的微笑。