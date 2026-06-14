NBA／2027年總冠軍賠率出爐！馬刺、雷霆並列榜首 尼克僅排第4

2026年NBA總冠軍賽才剛落幕，2027年冠軍賠率已經出爐。儘管紐約尼克剛剛封王，終結隊史自1973年後的冠軍荒，但在最新賠率中，尼克並不是明年賽季最被看好的球隊，馬刺與雷霆才是並列最大熱門。

根據目前開出的2027年NBA總冠軍賠率，馬刺與雷霆同為+250，並列第1；塞爾蒂克以+550排在第3，尼克則以+700位居第4。

這樣的排序也反映外界對馬刺與雷霆年輕核心的高度期待。馬刺本季雖然在總冠軍賽以1比4不敵尼克，但溫班亞瑪（Victor Wembanyama）已展現能帶隊衝擊最高舞台的能力，若球隊休賽季進一步補強陣容，仍被視為下季最具冠軍相的隊伍之一。雷霆則延續近年強勢競爭力，與馬刺一同被看好有機會捲土重來。

尼克雖然剛拿下隊史第3座總冠軍，但在賠率榜上落在馬刺、雷霆與塞爾蒂克之後。不過以布朗森（Jalen Brunson）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、阿努諾比（OG Anunoby）、布里吉斯（Mikal Bridges）與哈特（Josh Hart）為核心的冠軍班底仍具備衛冕實力。

接下來一批球隊賠率則明顯拉開。後面排名到第15名分別為溜馬與金塊同為+2800，灰狼、湖人、活塞與騎士同為+3000。熱火以+4000排在第11，勇士+4500，76人+5500，火箭+6000，快艇+7500。

16名之後依序為魔術+8000、拓荒者+9000、黃蜂+9000、暴龍+10000、老鷹+10000、巫師+12000、太陽+12000、獨行俠+12000、爵士+20000、鵜鶘+25000、公鹿+25000、籃網+25000、灰熊+50000、公牛+70000、國王+100000。

在Polymarket市場上，馬刺與雷霆同樣最受看好，目前都以22%的機率並列第1，塞爾蒂克為11%，尼克為9%，熱火則是5%。

近年NBA冠軍版圖高度流動，過去8個賽季已經出現8支不同冠軍球隊。如果馬刺能在2027年重返總冠軍賽並成功封王，聯盟將連續第9季出現不同總冠軍，也會讓聯盟近年「群雄並起」的格局更加鮮明。