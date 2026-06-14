NBA／尼克終結53年冠軍荒 市長搶先公布奪冠遊行時間+地點

今日NBA總決賽第5戰，又是同樣的劇本，尼克隊克服上半場雙位數落後，在第四節反超終場以94：90戰勝馬刺，以4：1勇奪今年總冠軍，終結球隊自1973年以來未奪冠的乾旱期。紐約市長也立即在奪冠後，公布奪冠遊行將在美國時間下周四於曼哈頓舉行。

總決賽第5戰回到馬刺主場舉行，又是令人熟悉的劇本，「黑衫軍」整場比賽幾乎都手握領先優勢。然而尼克靠著「紐約之王」布朗森（Jalen Brunson）上演華麗砍分秀，讓分差一步步逐漸縮小，成功在第四節剩4分多鐘左右將比分扳平並反超，最後「大蘋果軍團」4分差從客場搶下勝利，以4：1擊退馬刺，圓了等了53年之久的冠軍夢。

布朗森絕對是本場比賽尼克的關鍵人物，他先發出戰41分鐘，27投14中爆砍45分3籃板3助攻2抄截；前鋒哈特（Josh Hart）也進帳13分11籃板，正負值+15是全隊最高，同樣是贏球功臣之一。至於前幾場比賽主宰攻防兩端的中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns），今天則是遇到犯規麻煩，只打23分鐘僅拿2分，另有10籃板3抄截1火鍋演出。

現任紐約市場曼達尼（Zohran Mamdani）也在自家球隊奪冠後，於個人社群上搶先公布尼克奪冠遊行的相關細節，他在貼文中寫道，尼克將於美國時間周四在紐約市中心區域曼哈頓舉辦冠軍遊行慶祝。鑒於前幾場賽後，紐約球迷所做出各種狂熱、脫序的行為，這場遊行勢必會再度讓整座城市陷入瘋狂之中。

在尼克今天確定拿下冠軍後，從2019年暴龍奪冠開始算起，NBA寫下連續8年由不同隊伍奪得總冠軍的罕見紀錄，分別為暴龍、湖人、公鹿、勇士、金塊、塞爾蒂克、雷霆以及新科冠軍得主尼克。