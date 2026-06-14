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NBA／22歲首次爭冠遭受震撼教育 溫班亞瑪：失敗痛苦化前進動力

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪。 美聯社
溫班亞瑪。 美聯社

馬刺在NBA總冠軍賽第5戰以90比94不敵紐約尼克，系列賽以1比4落敗，無緣在本季完成奪冠夢。尼克則是睽違53年再度捧起歐布萊恩金盃，拿下隊史第3座總冠軍。對年僅22歲的馬刺當家少主溫班亞瑪（Victor Wembanyama）而言，生涯初次打季後賽就是一路闖到總冠軍賽，堪稱是生涯至今最重要的一堂課。

「這是我人生中最重要的一次學習經歷。這一整年在經驗層面來說非常瘋狂。我不認為我們還能在一個賽季、一趟季後賽旅程中學到更多、得到更多經驗了。這一切充滿了教訓。」溫班亞瑪說。

馬刺本季某種程度上已經超前進度。溫班亞瑪才進入聯盟第3個球季，就帶領球隊一路闖進總冠軍賽，並在整個季後賽展現足以改變聯盟版圖的宰制力。本季他不僅拿下年度最佳防守球員，也獲選年度最佳第一隊和年度最佳防守第一隊，距離生涯首座總冠軍只差3場勝利。

溫班亞瑪首次季後賽之旅數據同樣驚人。根據統計，他今年季後賽場均攻下23.8分、10.9籃板、2.7助攻、3.5阻攻、1抄截；過往能在季後賽繳出如此全能數據並帶隊殺進總冠軍賽的球員，只有歐拉朱旺（Hakeem Olajuwon）與賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）。

只是對溫班亞瑪來說，這些紀錄無法沖淡失利帶來的遺憾。他坦言，最讓自己惱火的不是輸掉系列賽本身，而是要再回到這個舞台，可能還得經過漫長的例行賽與季後賽考驗。

「讓我生氣的是，在我們重新回到總冠軍賽之前，可能還要再打大概100場比賽。我不知道該怎麼形容，但我必須把這種情緒壓在心裡，放慢腳步，耐心等待。」溫班亞瑪說。

他也提到，這輪系列賽讓讓他們深刻體會總冠軍賽的殘酷程度。溫班亞瑪表示：「容錯空間非常非常小。我們在系列賽大部分時間裡都曾佔據很大優勢，但我們的失誤、我們的錯誤，都受到嚴厲懲罰。我們不能再這樣起伏不定。」

這也是馬刺整個系列賽最痛的地方。系列賽吞下的4場敗仗中，馬刺都曾握有兩位數領先優勢，然而最終都慘遭逆轉；年輕球隊擁有天賦與爆發力，卻也在最高強度舞台上付出執行力不足與穩定性不夠的代價。

對溫班亞瑪而言，這趟首次總冠軍賽旅程既痛苦，也珍貴。他說：「這很痛苦，但我不會逃避。我會把它化作前進的動力。」

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