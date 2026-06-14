NBA／封王戰飆45分比肩喬丹 「關鍵之王」布朗森狂寫多項紀錄

尼克球迷終於等到這一刻！尼克在總冠軍賽第5戰以94比90又一次逆轉擊敗馬刺，系列賽以4比1封王，拿下隊史自1973年後首座總冠軍，也讓紐約等待超過半世紀的冠軍荒正式畫下句點。

布朗森（Jalen Brunson）封王戰再度展現「第四節關鍵先生」的無比價值，全場27投14中，罰球15罰13中，狂轟45分，其中15分出現在第四節，成為尼克奪冠最大功臣，毫無疑問榮獲決賽MVP。

終場哨音響起後，布朗森第一時間擁抱父親老布朗森（Rick Brunson），父子在冠軍舞台相擁的畫面，也成為尼克這趟封王旅程最動人的一幕。

賽後接受訪問時，布朗森仍難掩激動情緒。他對場邊記者說：「我已經說不出話來。這是我曾經夢想過的一切。我真的震撼到無法形容。」

布朗森這場45分不只替尼克帶回冠軍，也寫下多項歷史紀錄。根據統計，自1976年ABA與NBA合併以來，僅有喬丹（Michael Jordan）能以後衛身分在總冠軍賽封王戰砍下至少45分，布朗森正式加入這個殿堂級行列；他也成為尼克隊史首位在總冠軍賽單場攻下至少40分的球員。

此外，自2018年以第二輪新秀資格進入NBA以來，布朗森已經在季後賽累積10度單場至少攻下40分，是同期所有球員最多。包括米契爾（Donovan Mitchell）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、唐西奇（Luka Dončić）、巴特勒（Jimmy Butler）與布克（Devin Booker）都是8場，皆落後於布朗森。

布朗森季後賽生涯破40分的場次已經足以讓他比肩喬丹、韋斯特（Jerry West）、布萊恩（Kobe Bryant）、哈登（James Harden）與艾佛森（Allen Iverson）等飆分名將。

從當年選秀順位不被看好，到如今在總冠軍賽封王戰轟下45分，布朗森已用最具說服力的方式改寫自己的球星定位。