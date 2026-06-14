NBA／188公分戰神奪FMVP 布朗森奪冠落下英雄淚

身高只有188公分的布朗森（Jalen Brunson），今年總冠軍賽率尼克隊粉碎一切質疑，今天第5戰他更狂轟45分，其中29分集中在下半場，率隊扭轉最多16分落後，在客場以94：90擊敗馬刺隊，奪下等待53年的隊史第3冠，讓獲得總冠軍賽MVP的他忍不住流下英雄淚。

尼克第一節僅拿13分，布朗森一人包辦8分，下半場更開啟「戰神」模式，助隊再度演出瘋狂逆轉。他上場41分鐘轟下系列賽最高的45分，全場27投14中加上15罰13中，一人幾乎包辦全隊一半得分。

助隊5戰擊敗馬刺，布朗森賽後淚崩，場中受訪時數度哽咽到說不出話。

「沒有文字能表達我的感覺。」布朗森表示，自己全力以赴，燃燒殆盡，只要持球就充滿自信，團隊也找到方式，儘管陷入逆境仍展現韌性，才有這座生涯最大的勝利。

布朗森總冠軍賽5戰場均攻下32.6分、4.2籃板、4.6助攻，尤其今天的「封神」演出，毫無疑問獲頒總冠軍賽MVP，拿到獎盃的他再度哽咽。