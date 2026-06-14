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NBA／戰神布朗森狂轟45分 尼克G5逆轉馬刺自1973年後奪隊史第3冠

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
克終於終結53年等待奪冠。 法新社
克終於終結53年等待奪冠。 法新社

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文章摘要整理：

布朗森攻下45分、下半場獨拿29分，帶領尼克在客場從16分落後翻盤，94：90擊敗馬刺，終結52年冠軍荒。

NBA總冠軍賽第5戰今天回到馬刺隊主場進行，退無可退的馬刺最多取得16分領先，但尼克隊在當家球星布朗森（Jalen Brunson）領軍下再度上演瘋狂逆轉勝，布朗森全場狂轟45分，率隊第四節尾聲逆轉，最終以94：90搶下勝利，終結超過50年的等待，捧回1973年後的再一座金盃。

尼克隊史曾在1970年和73年捧冠，今年和馬刺複製1999年的爭冠戲碼，前4戰打完尼克取得3比1的「聽牌」優勢。

今天客場作戰的尼克首節命中率不佳，全隊22投僅4中，只有兩位球員有得分，布朗森6投3中包含2投俱中的三分球拿8分，第4戰上演「準絕殺」補籃的阿努諾比（OG Anunoby）5投1中拿5分；馬刺則是靠夏帕尼（Julian Champagnie）飆進節末三分彈發揮，首節打完取得23：13領先。

馬刺當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）第一節就賞出3火鍋，第二節開打不到2分鐘就再賞出2阻攻，加上自己投過三分彈，帶出馬刺8：2的開節攻勢，領先擴大到31：15；尼克靠哈特（Josh Hart）和布朗森接連飆進三分彈追分，布朗森又連進兩球，個人連得7分助隊縮小差距，半場打完將差距縮小到37：42。

布朗森全場狂轟45分，率尼克第四節尾聲逆轉，率領尼克終於終結53年等待奪冠。 法新社
布朗森全場狂轟45分，率尼克第四節尾聲逆轉，率領尼克終於終結53年等待奪冠。 法新社

布朗森上半場攻下全場最高16分，馬刺以哈波（Dylan Harper）11分最高，溫班亞瑪9分、9籃板、5阻攻和2助攻。

第三節火藥味升溫，9分42秒，溫班亞瑪灌籃得手還被羅賓森（Mitchell Robinson）犯規，裁判檢視畫面後羅賓森的犯規被升級成惡意犯規，溫班亞瑪2罰1中後馬刺仍握有球權，夏帕尼追加三分彈，下一波溫班亞瑪又打進，「黑衫軍」一波8：0攻勢將領先又擴大到53：41。

尼克靠布里吉斯飆進外線止血，5分27秒布朗森投進三分球但落地時踩到溫班亞瑪，左腳踝「翻船」，裁判當下沒吹哨，讓布朗森十分不滿。單節拿下9分的布朗森，扭到後只靠2分59秒上罰球線再拿分數，馬刺期間則有瓦賽爾（Devin Vassell）和哈波聯手打出9：0攻勢，卡瑟爾（Stephon Castle）2罰1中後領先再到70：55，不過尼克在哈特飆進外線、布朗森連罰進3球下再縮小差距，羅賓森最後4秒補籃得手，三節打完再將比數追近到65：72。

第三節獨拿14分的布朗森，第四節持續砍分，先率尼克打出一波10：0攻勢追平比分，接續3罰得手更讓尼克86：85反超；馬刺關鍵時刻福克斯（De'Aaron Fox）、哈波接連失手，籃板又沒鞏固讓羅賓森最後22秒搶下關鍵進攻籃板，最後8.8秒布里吉斯（Mikal Bridges）2罰1中後尼克握有93：90優勢，馬刺喊出暫停後，尼克8.6秒送哈波上罰球線，他第一罰失手，第二罰故意失手後也沒搶到進攻籃板，

布朗森狂轟全場最多45分，其中29分集中在下半場，助隊打出本季季後賽客場8連勝，布里吉斯14分已是全隊次高。馬刺以哈波25分最高，溫班亞瑪19分、14籃板、5阻攻。

馬刺拿下2025-26球季總冠軍。 法新社
馬刺拿下2025-26球季總冠軍。 法新社

精華 FAQ

  • 尼克前三節都處於落後，但布朗森第四節連續得分帶動追分，搭配哈特、羅賓森與布里吉斯關鍵演出，最終以94：90逆轉馬刺，拿下隊史第3冠。

  • 布朗森全場狂轟45分，其中29分集中在下半場，第三節與第四節多次單打破局，還在球隊追平與反超時連續得分，是尼克逆轉的最大功臣。

  • 馬刺最多領先16分，但末節進攻失準、關鍵時刻連續失手，防守籃板也未能鞏固，讓尼克抓到二次進攻與罰球機會，最終被逆轉吞敗。

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