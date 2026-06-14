NBA／溫班亞瑪「法國神墊」布朗森引熱議 美媒怒批：該吹惡意犯規

總冠軍賽第5戰再度出現重大判罰爭議，尼克後衛布朗森（Jalen Brunson）在第三節命中一記三分球後，落地時踩到溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的腳，隨後疑似扭傷腳踝倒地。布朗森當下立刻向裁判抱怨沒有吹罰犯規，但裁判並未響哨，也沒有啟動錄影回放，讓這一回合迅速在社群引發熱議。

3比1聽牌的尼克在馬刺主場陷入苦戰，阿努諾比（OG Anunoby）和唐斯（Karl-Anthony Towns）在前三節都各自累積4次犯規被迫下場休息，馬刺趁勢一度拉開14分差。就在尼克急需追分時，布朗森在外線出手命中三分，但落地時踩到溫班亞瑪的腳，導致身體失去平衡倒地。這個動作是否應被認定為侵犯投籃者落地空間，成為外界討論焦點。

美國記者克勞岑斯基（Jon Krawczynski）在社群直言，溫班亞瑪本場受到的判罰尺度相當驚人，他寫道：「溫班亞瑪真的得到了令人難以置信的哨子。」

另一位記者阿札利（Tomer Azarly）也認為，裁判漏掉了溫班亞瑪在布朗森三分出手後的犯規。他指出，溫班亞瑪當時已經進入布朗森的下落區域，如果裁判吹罰並進行回放，這個動作很可能被升級為惡意犯規。更關鍵的是，若溫班亞瑪因此累積到惡意犯規分數門檻，他可能會被禁賽處分。

知名評論員貝勒斯（Skip Bayless）同樣猛烈批評。他寫道：「很明顯，如果裁判吹罰溫班亞瑪把腳伸到布朗森腳下是惡意犯規，那麼溫班亞瑪會因為惡意犯規積分被禁賽1場。聯盟不可能允許這種事情發生在他們全球最大招牌身上。」

貝勒斯隨後又補充：「溫班亞瑪是全世界最受保護的球員。布朗森三分出手時，他明顯犯規了，踩進了布朗森的落地區域。」

前NBA球員尚伯特（Iman Shumpert）也對裁判這次判決表達不滿。他表示：「布朗森的腳踝安全，竟然要取決於溫班亞瑪會不會被罰下，這太不公平了。」

前NBA球員威廉斯（Jay Williams）則更直接發文嗆道：「溫班亞瑪應該被罰出場。雖然我不想這麼說，但那應該是一級惡意犯規，裁判完全漏吹了，或者他們真的漏看了嗎？這令人無法接受。」

雷霆隨隊記者拉巴爾（Brandon Rahbar）也加入討論，認為這個動作應被認定為惡意犯規，甚至主張溫班亞瑪下一場應該被禁賽。他寫道：「溫班亞瑪這個動作絕對是惡意犯規了，他下一場比賽應該被禁賽。」

資深記者史坦（Marc Stein）則從聯盟後續審查角度分析。他指出，由於裁判當下並未吹罰溫班亞瑪犯規，因此若馬刺最終贏下第5戰，這個回合很可能會重演第3戰後的情況，由聯盟辦公室進一步審查。史坦表示，如果聯盟賽後追加判定溫班亞瑪惡意犯規，他可能會在第6戰遭到禁賽。

轉播畫面也曾打出相關規則提醒，若溫班亞瑪被追加一級惡意犯規，他下一場將面臨禁賽；若被判定為二級惡意犯規，則可能缺席剩餘兩場總冠軍賽。這也讓原本只是一次三分出手後的落地爭議，瞬間升級成可能左右整個總冠軍賽走向的關鍵事件。