NBA／溫班亞瑪遭尼克球迷丟雞蛋 巴克利怒轟：這些人是真正懦夫

尼克在總冠軍賽第4戰完成史上最大逆轉，一度落後馬刺29分，最終以107比106驚險取勝，系列賽取得3比1聽牌優勢。不過比賽結束後，場外卻發生尼克球迷朝馬刺球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）丟擲雞蛋的失序事件，也引發名球評巴克利（Charles Barkley）公開痛批。

巴克利在《ESPN》節目中談到此事時毫不留情，直接批評涉事球迷行為荒唐又懦弱。他說：「到底是什麼樣的混蛋，會帶著3顆雞蛋去丟溫班亞瑪？每次你以為紐約人不可能更不像樣了，他們就會做出這種事。你必須先動念，還要回家拿雞蛋，再拿來丟溫班亞瑪。」

巴克利接著怒斥：「那些人是懦夫，他們是真正的懦夫。」

這起事件發生在總冠軍賽第4戰後。馬刺在比賽中原本一度取得29分領先，卻在下半場遭尼克一路追趕，最終吞下總冠軍賽史上最大逆轉敗。尼克球迷在主場外瘋狂慶祝時，溫班亞瑪也成為部分激動球迷針對的對象。

根據社群影片顯示，溫班亞瑪賽後隨馬刺返回球隊下榻飯店，準備走進飯店時，現場有球迷朝他的方向丟擲多個物品，其中估計有3顆雞蛋差點砸中他。影片中可見，一顆雞蛋擊中附近柱子後破裂，距離溫班亞瑪相當接近。不過他當下幾乎沒有太大反應，仍在球隊工作人員陪同下走進飯店。

對於這起事件，溫班亞瑪周五受訪時表示，自己並沒有受到太大影響。他說：「我其實沒有想太多。我只是看到那段雞蛋的影片，沒有看到其他影片。」

雖然溫班亞瑪認為這類行為並不恰當，但他也強調，自己沒有因此被干擾。他說：「沒關係。我不討厭這件事。當然，這完全不是好事，但它沒有困擾我。」

尼克在第4戰靠著阿努諾比（OG Anunoby）最後時刻補進布朗森（Jalen Brunson）投失後的進攻籃板，完成107比106逆轉勝，距離1973年後首座總冠軍只差1勝。不過隨著系列賽熱度升高，場外球迷失序行為也越來越受到關注。

目前尚未確認朝溫班亞瑪丟擲雞蛋的球迷身分，但在總冠軍賽持續進行、球迷慶祝活動升溫之際，NBA與紐約相關單位勢必需要進一步加強安全維護，避免場外情緒失控演變成更嚴重事件。