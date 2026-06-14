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NBA／斑馬上半場搧5火鍋 馬刺G5上半場領先5分

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪上半場9分、9籃板、5阻攻和2助攻。 路透通訊社
溫班亞瑪上半場9分、9籃板、5阻攻和2助攻。 路透通訊社

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馬刺在總冠軍賽第5戰上半場靠溫班亞瑪五次火鍋與團隊發揮取得領先，尼克雖在布朗森帶動下追分，仍以37比42落後。

NBA總冠軍賽第5戰今天回到馬刺隊主場進行，馬刺首節雖取得23：13領先，但第4戰上演落後29分瘋狂逆轉的尼克，第二節在當家球星布朗森（Jalen Brunson）領軍下追分，半場打完差距縮小到37：42。

客場作戰的尼克首節命中率不佳，全隊22投僅4中，只有兩位球員有得分，布朗森6投3中包含2投俱中的三分球拿8分，第4戰上演「準絕殺」補籃的阿努諾比（OG Anunoby）5投1中拿5分；馬刺先發點點開花，夏帕尼（Julian Champagnie）節末投進三分彈，讓馬刺首節打完取得兩位數優勢。

馬刺當家長人溫班亞瑪（Victor Wembanyama）第一節就賞出3火鍋，第二節開打不到2分就再賞出2阻攻，加上自己投過三分彈，帶出馬刺8：2的開節攻勢，領先擴大到31：15。

尼克靠哈特（Josh Hart）和布朗森接連飆進三分彈，回敬9：2攻勢，布朗森又連進兩球，個人連得7分，加上福克斯對哈特犯規升級成惡意犯規，哈特完成「3分打」後布里吉斯（Mikal Bridges）又進球，尼克一波連拿5分攻勢將差距縮小到37：40。

馬刺在溫班亞瑪下場後陷入得分荒，靠瓦賽爾（Devin Vassell）投進壓哨球，才帶著42：37領先進入下半場。

布朗森上半場攻下全場最高16分，馬刺以哈波（Dylan Harper）11分最高，溫班亞瑪9分、9籃板、5阻攻和2助攻。

精華 FAQ

  • 馬刺首節先靠先發點點開花取得23比13領先，第二節又因溫班亞瑪連續封阻帶動8比2攻勢，最多拉開到31比15，最終半場仍握有5分優勢。

  • 溫班亞瑪上半場展現強大護框能力，第一節就賞出3火鍋，第二節開局不到2分鐘再添2阻攻，此外還投進三分球，半場繳出9分、9籃板、5火鍋。

  • 尼克主要靠布朗森與哈特在第二節連續命中三分，並利用犯規與進球追近比分；布朗森上半場拿16分最高，但球隊仍以37比42落後馬刺。

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