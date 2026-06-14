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NBA／非法持有槍枝 哈登休士頓被捕

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
騎士隊「大鬍子」哈登（James Harden）。 （路透）
騎士隊「大鬍子」哈登（James Harden）。 （路透）

騎士隊當家球星「大鬍子哈登（James Harden）驚傳被捕，他在德州休士頓被指非法持有武器，在半夜遭逮。

根據哈里斯郡法院紀錄顯示，警方在哈登名下的一輛車座位上發現一把手槍，當時手槍沒有裝在槍套裡，完全暴露在外，哈登因此在半夜3點41分遭拘留。

哈燈半夜4點57分遭逮，不久後繳納100美元的保釋金獲釋。根據書記官辦公室網站的訊息，哈登的攻速提控將於6月22日進行。根據法庭文件顯示，哈登的居民登記在休士頓。

騎士隊已發出聲明表示球團得知哈登被捕的消息，「目前正在取得更多消息，我們也和哈登與他的團隊取得聯繫，將持續關注事情發展。目前我們不會做進一步評論。」

哈登的代表也拒絕發表評論。

36歲的哈登月底可能成為自由球員，今年2月被交易到騎士的他有價值4200萬美元的球員選項，必須在29日前做出決定，但其中只有1330萬美元是保證金額。外界普遍認為哈登會跳出合約成為自由球員，之後再和騎士簽下新的複數年合約。

哈登本季季後賽繳出場均19.2分、5.5助攻，助騎士打進東區冠軍賽，但遭尼克隊4戰「橫掃」。

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哈登 NBA 大鬍子 NBA季後賽

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