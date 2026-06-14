快訊

網曝「青年服勤」計畫頒布 高中生納戰備動員？

生日禮物？ 川普：美伊14日簽協議 荷莫茲海峽一簽就通

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／手槍置於車內杯架上 哈登德州遭逮捕

中央社／ 休士頓13日綜合外電報導
「大鬍子」哈登。 法新社
「大鬍子」哈登。 法新社

AI摘要

文章摘要整理：

NBA年度MVP哈登因在休士頓被查獲車內放置手槍，涉及違法攜帶武器輕罪而遭逮捕，隨後以100美元交保獲釋。

根據法院文件，曾榮膺美國職籃NBA年度最有價值球員（MVP）的「大鬍子」哈登（James Harden），今天因一項違法攜帶武器的輕罪指控，在德州休士頓（Houston）遭警方逮捕。

綜合法新社和路透社報導，德州哈立斯郡（Harris County）法院紀錄顯示，現效力於克里夫蘭騎士的哈登，是於凌晨3時41分被帶回警局。當時警方在他的賓士車內發現一把未多加掩藏、放在杯架上的手槍。

根據文件內容，哈登在向警方證實該把槍枝為他所有後遭到逮捕並移送拘留，隨後以100美元（約新台幣3200元）交保獲釋。

當局執法人員表示，這把槍械當時並未裝在槍套內，且放置在車內一眼就看到的明顯之處。

36歲的哈登預計本月22日出庭。保釋條件禁止他持有任何槍枝、彈藥或其他武器。

騎士對此事件暫未發表評論。

騎士是今年2月交易截止日前網羅這位資深後衛。今年季後賽他平均攻下19.2分、5.5次助攻，助球隊打進東區冠軍賽，最終被紐約尼克橫掃出局。

哈登於2009年NBA選秀大會中被奧克拉荷馬市雷霆以首輪第三順位選中，之後在休士頓火箭大放異彩，並於2018年獲頒年度MVP。

11度入選明星賽的哈登，生涯也曾效力過布魯克林籃網、費城76人及洛杉磯快艇。

精華 FAQ

  • 根據法院文件與警方說法，哈登因涉嫌違法攜帶武器而被捕。警方在其車內發現一把未妥善收納的手槍，且位置明顯可見，遂將他帶回警局處理。

  • 警方表示，手槍被發現在哈登賓士車內的杯架上，並未放入槍套或刻意遮蔽，因此屬於一眼即可看見的明顯位置，成為此次案件關鍵證據。

  • 哈登在確認該槍為其所有後被逮捕，之後以100美元交保獲釋。法院文件也規定，他在出庭前不得持有任何槍枝、彈藥或其他武器，預計本月22日出庭。

2026世足賽

NBA 哈登 德州 NBA季後賽

延伸閱讀

NBA／總冠軍賽G4場外爆騷亂 紐約警方逮捕數名失控球迷

NBA／馬刺強悍防線逼迫SGA罕見失準 效率暴跌被拿來對比哈登

NBA／詹姆斯時代雜誌專訪 自認是史上最偉大球員

NBA／總冠軍賽還沒開打索漢先成贏家 有望「保底」冠軍戒指

相關新聞

網球／梁恩碩利貝馬網賽女雙稱后 奪WTA巡迴賽首冠

在荷蘭舉行的WTA利貝馬公開賽，台灣「小鋼砲」梁恩碩今天與日本搭檔青山修子在女雙冠軍戰以6比2、2比6、10比7封后，梁...

許績勝 跑馬傳奇引領後浪

●成立實業團 留住優秀選手

運動人生／許績勝奔騰17年 贏得母遲來的理解

跑步人生最讓我難忘的，不是在哪場比賽創佳績，而是母親遲了十六年的認可。」許績勝聊起自己不平凡的跑步人生，語氣平靜卻露出些許苦笑地說，他跑了十七年，媽媽卻反對了十六年。

NBA／手槍置於車內杯架上 哈登德州遭逮捕

根據法院文件，曾榮膺美國職籃NBA年度最有價值球員（MVP）的「大鬍子」哈登（James Harden），今天因一項違法...

運動人生／許績勝：效法日本實業團 延續選手運動生命

「台灣長跑競技最大困境不在人才不足，而在於培養制度不夠完善，不過讓我更擔心的是新世代選手精神力不足。」許績勝對台灣長跑發展感到憂心忡忡。

世足賽／地主光環 巴洛根世足首秀 雙響踢走巴拉圭

三年前才從英格蘭轉籍到美國，前鋒巴洛根昨天首度在世足賽披上美國隊戰袍，以地主身分登場，上半場上演「梅開二度」，搭配開賽第七分鐘巴拉圭就送上烏龍球大禮，以及傷停壓哨前小將雷納的錦上添花，助美國小組賽首戰以四比一大勝巴拉圭，寫下本屆賽事三支地主球隊首戰均保持不敗的傲人紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。