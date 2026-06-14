NBA／手槍置於車內杯架上 哈登德州遭逮捕
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根據法院文件，曾榮膺美國職籃NBA年度最有價值球員（MVP）的「大鬍子」哈登（James Harden），今天因一項違法攜帶武器的輕罪指控，在德州休士頓（Houston）遭警方逮捕。
綜合法新社和路透社報導，德州哈立斯郡（Harris County）法院紀錄顯示，現效力於克里夫蘭騎士的哈登，是於凌晨3時41分被帶回警局。當時警方在他的賓士車內發現一把未多加掩藏、放在杯架上的手槍。
根據文件內容，哈登在向警方證實該把槍枝為他所有後遭到逮捕並移送拘留，隨後以100美元（約新台幣3200元）交保獲釋。
當局執法人員表示，這把槍械當時並未裝在槍套內，且放置在車內一眼就看到的明顯之處。
36歲的哈登預計本月22日出庭。保釋條件禁止他持有任何槍枝、彈藥或其他武器。
騎士對此事件暫未發表評論。
騎士是今年2月交易截止日前網羅這位資深後衛。今年季後賽他平均攻下19.2分、5.5次助攻，助球隊打進東區冠軍賽，最終被紐約尼克橫掃出局。
哈登於2009年NBA選秀大會中被奧克拉荷馬市雷霆以首輪第三順位選中，之後在休士頓火箭大放異彩，並於2018年獲頒年度MVP。
11度入選明星賽的哈登，生涯也曾效力過布魯克林籃網、費城76人及洛杉磯快艇。
根據法院文件與警方說法，哈登因涉嫌違法攜帶武器而被捕。警方在其車內發現一把未妥善收納的手槍，且位置明顯可見，遂將他帶回警局處理。 警方表示，手槍被發現在哈登賓士車內的杯架上，並未放入槍套或刻意遮蔽，因此屬於一眼即可看見的明顯位置，成為此次案件關鍵證據。 哈登在確認該槍為其所有後被逮捕，之後以100美元交保獲釋。法院文件也規定，他在出庭前不得持有任何槍枝、彈藥或其他武器，預計本月22日出庭。
精華 FAQ
根據法院文件與警方說法，哈登因涉嫌違法攜帶武器而被捕。警方在其車內發現一把未妥善收納的手槍，且位置明顯可見，遂將他帶回警局處理。
警方表示，手槍被發現在哈登賓士車內的杯架上，並未放入槍套或刻意遮蔽，因此屬於一眼即可看見的明顯位置，成為此次案件關鍵證據。
哈登在確認該槍為其所有後被逮捕，之後以100美元交保獲釋。法院文件也規定，他在出庭前不得持有任何槍枝、彈藥或其他武器，預計本月22日出庭。
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