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NBA／提醒尼克莫「樂極生悲」！唐斯：最難贏的是最後一場

聯合新聞網／ 綜合報導
尼克全隊強調已經把G4的奇蹟拋在腦後。包括唐斯也提醒隊友莫「樂極生悲」。 路透。
尼克全隊強調已經把G4的奇蹟拋在腦後。包括唐斯也提醒隊友莫「樂極生悲」。 路透。

尼克距離隊史自1973年以來首座總冠軍僅差1勝。不過在關鍵的封王戰前，尼克全隊強調，他們已經把G4的奇蹟拋在腦後，眼中只有下一場比賽。包括尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）也提醒隊友莫「樂極生悲」。

尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）提到，G4毫無疑問會成為NBA歷史經典戰役之一。

「那場比賽是歷史級的，聯盟從來沒有發生過那樣的事情。但我也看過很多例子，當快樂來到最高點時，很快就可能跌到最低點。」

唐斯指出，全隊確實在賽後享受了那場勝利帶來的震撼與喜悅，但大家也清楚知道，隔天開始就必須重新投入工作：「我們當然很開心完成逆轉，但同時也很沮喪，因為我們根本不應該讓自己落後29分。雖然贏球了，但我們還有很多地方需要改進，所以明天我們必須拿出最好的自己。」

「我們不能有任何鬆懈，每場比賽都必須用0比0的心態去面對。必須保持飢渴感，必須嚴格執行比賽計畫，必須拿出最好的自己。因為最難贏的一場比賽，就是能結束別人球季的那一場。」

布朗森（Jalen Brunson）則透露，自己一直以來都遵循同樣原則：「無論贏球還是輸球，當天晚上你一定會去回想自己做對了什麼、做錯了什麼。但當隔天醒來後，就必須翻頁了。」

布朗森補充道，「是的，我們贏了，但我們還有很多功課要做。我們沒有打出最好的籃球，也有很多地方必須重新檢討，避免再次把自己推入那樣的處境。我們必須繼續保持現在的信心與信念，這真的非常重要。」

中鋒羅賓森（Mitchell Robinson）則表示，自從季後賽開打以來，「0比0」早已成為尼克更衣室最重要的信念之一，「在一切真正結束之前，這都必須是我們的心態。」

然而，剛剛完成NBA總冠軍賽史上最大逆轉後，要立刻把情緒歸零並不容易。

總教練布朗（Mike Brown）坦言，「這真的很難，因為我們都是人。就算是在橫掃對手的系列賽裡，當你連續贏了好幾場後，人總會有點放鬆。這是人性，也是生活的一部分。」

布朗表示，教練團這幾天持續提醒球員保持專注，透過團隊會議、個別溝通以及球員彼此提醒，避免沉浸在上一場勝利的喜悅之中，「我們整季都在強調下一個回合、下一個回合、下一個回合。當你試圖結束一支球隊的球季時，對手的求勝慾望一定會提升到最高點，你必須拿出最佳表現才有機會贏球。」

此外，布朗提到當球員開始思考最終結果時，注意力就容易分散，「有時候你把過程做好了，結果未必如願。但當你面對的是優秀球隊時，你只能這麼做。因為一旦開始想像結果，每個人的心思都可能飄走。」

隨著系列賽即將回到聖安東尼奧進行G5，馬刺將全力避免遭到淘汰。不過從布朗森到唐斯，尼克全隊目前都展現出相同態度：29分大逆轉已經成為過去式，眼前唯一的目標，就是再拿下一場勝利，將總冠軍帶回紐約。

2026世足賽

NBA季後賽 尼克 Karl-Anthony Towns Jalen Brunson

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