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NBA／「沒有OG就拼不出GOD」！唐斯為「神之補籃」下完美註解

聯合新聞網／ 綜合報導
唐斯替阿努諾比的神奇表現下了最佳註解，「沒有OG，就拼不出God。」 路透。
唐斯替阿努諾比的神奇表現下了最佳註解，「沒有OG，就拼不出God。」 路透。

阿努諾比（OG Anunoby）在NBA總冠軍賽第4戰最後1.2秒成為致勝英雄後，紐約市政府也將6月11日訂為「OG阿努諾比日」。對此，阿努諾比透露自從完成那記補籃後，手機裡的訊息多到數不清。

「真的很多訊息，真的很酷。」阿努諾比笑著表示，其中包含許多過去在暴龍時期的老隊友主動傳訊祝賀。

阿努諾比進一步表示，「很多人都告訴我這件事有多重要，而我也看得出來它的意義有多大。能成為其中一部分真的很特別，我非常感激。」

這記致勝補籃不僅幫助尼克完成NBA總冠軍賽史上最大逆轉，也讓外界開始討論，這是否已經躋身紐約體育史上最經典時刻之一。

包括巨人隊泰瑞（David Tyree）在第42屆超級盃的「頭盔接球」、洋基傳奇拉森（Don Larsen）世界大賽完全比賽、遊騎兵隊長梅西耶（Mark Messier）在1994年東區決賽兌現保證上演帽子戲法等，都被拿來與阿努諾比的致勝一擊相提並論。

隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）也笑著表示，他曾試圖向阿努諾比解釋這球的重要性：「我有試著告訴他，但OG幾乎不會有任何反應。所以我也不知道他到底有沒有真正理解這件事。」

唐斯說道，「正如你說的，這是紐約體育史上最偉大的時刻之一，但我們還需要再贏一場，才能讓這一切真正變得完整。」

事實上，唐斯在G4賽後曾將阿努諾比的補籃稱作「上帝的右手」。有趣的是，今日受訪時有記者特地拿出照片，將阿努諾比的致勝補籃與1986年世界盃馬拉度納（Diego Maradona）著名的「上帝之手」放在一起比較。

當年馬拉度納在阿根廷對英格蘭的世界盃八強戰中，利用手部觸球進球卻未被裁判發現，賽後留下「一半靠馬拉度納的頭，一半靠上帝之手」的經典名言。

看到這張對比圖後，阿努諾比也僅簡單回應，「那真的很經典。」

反倒是唐斯用一句話，替隊友的神奇表現下了最佳註解，「因為沒有OG，就拼不出God。」

事實上，這不是阿努諾比第一次站上總冠軍賽舞台，但這卻是他首次真正參與其中。2019年效力暴龍期間，他曾隨隊打進總冠軍賽，卻因闌尾炎緊急手術缺席整個系列賽，只能在場邊見證暴龍奪冠。

如今7年過去，阿努諾比終於能親自在場上改寫歷史。本次總冠軍賽4場比賽下來，阿努諾比場均繳出23.8分、4籃板、1.5阻攻，三分球命中率高達55.6%。尤其G4一戰，他豪取33分、三分球9投7中，成為尼克完成驚天逆轉的最大功臣之一。

隨著尼克目前以3比1領先馬刺，距離隊史53年來首座總冠軍僅差一步，阿努諾比也已成為FMVP最熱門人選之一。

2026世足賽

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